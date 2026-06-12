Zapopan celebra con México en una Plaza de las Américas abarrotada

La pasión mundialista se apoderó de Zapopan durante el partido inaugural de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Más de tres mil personas se congregaron en el Public Viewing instalado en la Plaza de las Américas para alentar al Tricolor en un ambiente de fiesta, unidad y orgullo nacional.

Operativo de Seguridad (Cortesía)

Desde horas antes del silbatazo inicial del encuentro entre México y Sudáfrica, familias enteras, grupos de amigos y aficionados de todas las edades comenzaron a llenar el espacio, que se transformó en un punto de encuentro para vivir colectivamente la emoción del futbol.

Vestidos con los colores verde, blanco y rojo, los asistentes disfrutaron de actividades previas al partido, entre ellas música, batucadas y dinámicas que animaron la espera. Las playeras de la Selección Mexicana, las banderas y los rostros pintados fueron parte del paisaje que convirtió a Zapopan en una auténtica fiesta futbolera.

Una vez iniciado el encuentro, los cánticos de “México, México” resonaron en toda la plaza. Cada jugada fue seguida con atención por los aficionados, quienes reaccionaron con entusiasmo a las llegadas del conjunto nacional.

La celebración alcanzó su punto máximo con la llegada del primer gol mexicano. El festejo fue inmediato y multitudinario: abrazos, saltos, aplausos y una lluvia de papeles tricolores acompañaron el estallido de alegría de miles de personas reunidas frente a la pantalla gigante.

El segundo tanto del Tricolor volvió a encender el ánimo de los asistentes, quienes respondieron entonando el tradicional “Cielito Lindo”, canción que se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de la afición mexicana en los escenarios futbolísticos internacionales.

Además de las más de tres mil personas que siguieron el partido desde el área principal del Public Viewing, alrededor de mil asistentes participaron en las actividades instaladas en los alrededores de la plaza, consolidando una jornada de convivencia familiar y celebración deportiva.

La experiencia dejó en evidencia la capacidad del futbol para reunir a distintas generaciones bajo una misma pasión. Niñas, niños, jóvenes y adultos compartieron emociones durante el debut mundialista de la Selección Mexicana, confirmando a Zapopan como una de las ciudades donde el balompié se vive con mayor intensidad.

El Gobierno de Zapopan informó que el Public Viewing permanecerá activo durante todo el Mundial FIFA 2026. Además de la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana, el espacio ofrecerá una programación cultural y artística dirigida a públicos de todas las edades, con el propósito de mantener vivo el ambiente de celebración a lo largo del torneo.