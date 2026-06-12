Guadalajara abre al mundo su cocina tradicional con el pabellón “Sabores Tapatíos”

Con el objetivo de que la derrama económica generada por la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegue a todos los rincones de la ciudad, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, inauguró el pabellón gastronómico “Sabores Tapatíos”, un espacio destinado a promover la cocina tradicional elaborada por comerciantes de fonditas, mercados y pequeños negocios de las comunidades tapatías.

Ubicado en la explanada de El Santuario, sobre Paseo Alcalde, el pabellón forma parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno de Guadalajara para que los beneficios del torneo internacional alcancen a emprendedores, comerciantes y habitantes de las colonias del municipio.

Durante un recorrido por el lugar, la alcaldesa destacó que este proyecto busca brindar visibilidad a cocineras y cocineros que representan la riqueza gastronómica de distintos barrios de la ciudad.

“Esto es para la gente de los barrios, de las colonias, de las fonditas y de los mercados. Invitamos a cocineras y cocineros de distintas regiones de Guadalajara para que expongan su talento y puedan beneficiarse de la afluencia de visitantes que genera el Mundial”, señaló.

El pabellón cuenta con 36 espacios de exhibición que se renovarán semanalmente, permitiendo la participación de más de 200 cocineros, cocineras, reposteros y reposteras a lo largo de los 39 días de actividades mundialistas. La intención es que los visitantes no solo prueben los sabores tradicionales de Guadalajara, sino que también conozcan los negocios y comunidades de origen de cada expositor.

Entre la oferta gastronómica se encuentran platillos emblemáticos como tortas ahogadas, tacos de barbacoa, carne asada, tostadas, elotes, jericallas y diversos antojitos típicos que forman parte de la identidad culinaria de la ciudad.

Además de la experiencia gastronómica, el espacio cuenta con una zona de consumo equipada con mesas y una pantalla para que las personas puedan seguir los encuentros mundialistas mientras disfrutan de los alimentos.

“Vale la pena consumir local e impulsar a quienes preparan estos platillos desde distintos rinconcitos de Guadalajara”, expresó Delgadillo al invitar a residentes y turistas a visitar el lugar.

El pabellón “Sabores Tapatíos” opera todos los días de 10:00 a 22:00 horas y se encuentra a pocas cuadras del Centro Histórico de Guadalajara, facilitando el acceso tanto para visitantes nacionales como internacionales.

La iniciativa forma parte de un paquete de seis acciones que el Ayuntamiento ha puesto en marcha con motivo del Mundial. Entre ellas destacan la creación de un Fondo Mundialista para rehabilitar unidades deportivas, la ampliación de horarios para negocios locales, apoyos para que establecimientos transmitan los partidos, un pabellón de emprendedores en Paseo Chapultepec, así como actividades recreativas, deportivas y culturales en distintas colonias del municipio.

Con estas medidas, el Gobierno de Guadalajara busca que la fiesta futbolística trascienda las sedes deportivas y se traduzca en oportunidades económicas y sociales para las comunidades tapatías.