Tras la tormenta del fin de semana hay 53 árboles menos en Guadalajara

Personal de Parques y Jardines y de Bomberos y Protección Civil de Guadalajara, trabajaron horas extra.

El aguacero que cayó la noche del viernes y la madrugada del sábado generó la caída de 53 árboles tan solo en el municipio de Guadalajara.

La tormenta comenzó a las 8 de la noche y ya como llovizna siguió hasta las 7 de la mañana del sábado.

Hubo afectaciones de diversos tipos en 39 colonias, entre ellas el cierre de cinco pasos a desnivel. Los más inundados resultaron el de avenida 8 de Julio y Washington; Isla Pantenaria y Colón, así como el de Ávila Camacho y Américas.

Entre los árboles que generaron mayor afectación destacan los que cayeron en Lope de Vega e Inglaterra; Circunvalación y Monte Olivetti; calzada Independencia y Periférico; Hidalgo y Contreras Medellín (zona centro), así como en Terranova y Justicia.

La mañana del sábado una mujer resultó lesionada tras la caída de un ejemplar en la colonia Balcones del Cuatro. La mujer de 57 años de edad es comerciante del tianguis y vendía ropa de segunda, cuando el árbol cayó y la lastimó en la cabeza y la espalda.

Los hechos sucedieron al cruce de las calles José María Maytorena y Laura Méndez, en Balcones del Cuatro. En ese momento ya no estaba lloviendo, sin embargo, el suelo se reblandeció y ocasionó la caída del ejemplar.

La Coordinación de Protección Civil y Bomberos atendió las incidencias, entre ellas cinco personas que fueron rescatadas al quedar varadas en su auto, durante las inundaciones. Personal del Ayuntamiento de Guadalajara hizo el retiro de los árboles y el cableado dañado.