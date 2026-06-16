Guadalajara refuerza prevención ante lluvias: suma más de 9 mil acciones para reducir inundaciones

Ante el avance del temporal de lluvias 2026, el Gobierno de Guadalajara intensificó las acciones preventivas para disminuir riesgos de inundación y proteger tanto la integridad de las personas como su patrimonio.

Labores de saneamiento y limpieza de infraestructura pluvial

De enero al 12 de junio, el municipio acumuló más de 9 mil acciones enfocadas en el mantenimiento y limpieza de infraestructura hidráulica y vial, bajo la premisa de que entre menos basura se acumule en calles, canales y cuerpos de captación, menores son las posibilidades de afectaciones por lluvias.

Como parte del operativo preventivo al temporal, diversas áreas de la Coordinación de Servicios Públicos han intervenido canales, vasos reguladores, pasos a desnivel, vialidades y otros puntos identificados como críticos por riesgo de inundación.

Labores de saneamiento y limpieza de infraestructura pluvial

Tan sólo desde el arranque del operativo la semana pasada, se retiraron mil 700 toneladas de residuos de vasos reguladores, canales y pasos a desnivel. A ello se suman 8 mil podas preventivas y el retiro de 850 árboles considerados de riesgo por motivos de seguridad.

Entre las labores realizadas destacan la limpieza de bocas de tormenta, saneamiento general, recolección de residuos, así como el retiro de escombro, cacharros, llantas y muebles abandonados.

Labores de saneamiento y limpieza de infraestructura pluvial

Pese al trabajo preventivo, el municipio reportó la atención de 34 contingencias derivadas de inundaciones ocasionadas por lluvias.

Las autoridades municipales señalaron que mantener limpia la infraestructura vial e hídrica requiere también de la participación ciudadana, por lo que hicieron un llamado a evitar tirar basura, escombro o desechos voluminosos en calles, canales y espacios públicos.

Labores de saneamiento y limpieza de infraestructura pluvial

Datos

• Más de 9 mil acciones preventivas realizadas entre enero y el 12 de junio.

• Mil 700 toneladas de residuos retiradas.

• 8 mil podas preventivas efectuadas.

• 850 árboles retirados por seguridad.

• 34 contingencias atendidas por inundaciones.

• Recomendación: no tirar basura, cacharros ni escombro para reducir riesgos durante el temporal.