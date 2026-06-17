Jalisco busca hacer historia con el guacamole más grande del mundo

Jalisco volverá a poner uno de sus productos emblemáticos en el centro de la conversación internacional. Este jueves 18 de junio, el Estadio Panamericano Charros de Jalisco será escenario del intento por romper el Récord Guinness del Guacamole Más Grande del Mundo, una iniciativa que busca reunir a miles de personas alrededor del aguacate, uno de los alimentos más representativos de la gastronomía mexicana y un motor para el campo jalisciense.

Con entrada gratuita y actividades abiertas para toda la familia, el evento no sólo plantea alcanzar una marca histórica, sino reconocer el trabajo que hay detrás de cada cosecha: productores, estudiantes, cocineros, voluntarios y especialistas que convertirán el proceso en una celebración colectiva.

Aguacates (Alfonso Hernandez Martinez )

Más que un récord: el aguacate como símbolo del campo jalisciense

El intento por elaborar el guacamole más grande del mundo llega como una oportunidad para visibilizar el peso que tiene el sector agroalimentario en Jalisco y el valor que el aguacate ha adquirido como producto de identidad y desarrollo económico.

La apuesta va más allá del espectáculo. El evento busca mostrar la capacidad organizativa del estado y poner en primer plano a quienes hacen posible que este alimento llegue diariamente a millones de mesas.

Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta jornada y ser parte del momento histórico.

“Ya se llegó casi la fecha, los esperamos el próximo jueves. El protocolo va a iniciar a partir de las 9 de la mañana y obviamente el pesaje será a la 1:15 de la tarde. A las dos de la tarde será la repartición de este intento de guacamole más grande del mundo”, explicó.

Más de 800 personas participarán directamente en la elaboración del guacamole, entre estudiantes de gastronomía, productores, personal especializado y voluntariado, quienes seguirán los lineamientos establecidos por Guinness World Records para validar el intento.

Aguacate (Alfonso Hernandez Martinez )

Una fiesta para las familias y una vitrina del talento jalisciense

Además del momento central del pesaje, las familias podrán recorrer una oferta de actividades pensadas para convertir la jornada en una experiencia gastronómica y cultural.

Desde las 8:00 horas habrá granja infantil, exhibiciones culinarias, actividades musicales y una muestra de productos elaborados por productores de “Sabores del Campo”, programa impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Entre los productos que estarán presentes destacan la cajeta de Sayula, el chile Yahualica, derivados de la miel, queso Cotija y expresiones artesanales que reflejan la diversidad agroalimentaria del estado.

Las personas asistentes también podrán observar en tiempo real cada etapa de preparación del guacamole y posteriormente participar en la repartición del producto una vez concluido el intento oficial del récord.

Para garantizar la seguridad y comodidad del público, el evento contará con operativo especial coordinado entre autoridades estatales y municipales, además de servicios médicos, Protección Civil y vigilancia permanente.

Aguacates

PARA SABER

• Fecha: jueves 18 de junio

• Lugar: Estadio Panamericano Charros de Jalisco

• Entrada: gratuita / Apertura al público: 8:00 horas

• Inicio del protocolo: 9:00 horas

• Pesaje oficial: 13:15 horas

• Repartición del guacamole: 14:00 horas

• Participantes en la elaboración: más de 800 personas