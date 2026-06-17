Domósfera: el nuevo universo inmersivo que busca transformar el entretenimiento en el Auditorio Benito Juárez

Con una apuesta por ampliar la oferta cultural, de entretenimiento y de experiencias inmersivas para habitantes y visitantes, el Gobierno de Jalisco inauguró Domósfera, un nuevo espacio permanente instalado en el Auditorio Benito Juárez que busca convertirse en uno de los atractivos del Área Metropolitana de Guadalajara durante y después de la Copa Mundial.

Domósfera, experiencia inmersiva visual de gran formato en el Auditorio Benito Juárez

La propuesta forma parte de Vibra Jalisco, el festival impulsado por el estado a través de la Agencia Estatal del Entretenimiento de Jalisco (AGEEJ), con el objetivo de llevar actividades y contenidos tanto al Área Metropolitana de Guadalajara como a las 12 regiones del estado en el contexto de la justa mundialista.

Domósfera está integrada por dos domos gigantes de 14 y 21 metros de diámetro que proyectan secuencias audiovisuales en formato 4K y tecnología inmersiva para crear experiencias sensoriales dirigidas a públicos de distintas edades.

Domósfera, experiencia inmersiva visual de gran formato en el Auditorio Benito Juárez

El primero de los espacios, con capacidad para 70 personas distribuidas en seis grupos por hora, ofrece una experiencia audiovisual enfocada en la identidad jalisciense, mediante imágenes y música que conectan elementos de la tradición y la contemporaneidad del estado.

En el domo de mayor tamaño, con capacidad para recibir hasta 210 asistentes divididos en dos grupos por hora, la programación se organiza en cinco categorías: Aprende, Wellness, Imagina, Diviértete e Inspírate.

Domósfera, experiencia inmersiva visual de gran formato en el Auditorio Benito Juárez

Entre los contenidos destacados se encuentran “Planeta Asombroso”, una propuesta que acerca al público a ecosistemas y fenómenos naturales mediante recorridos visuales envolventes, y “GOPAL Valores”, una experiencia infantil que combina aventura, humor y mensajes formativos.

Durante la inauguración, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que el proyecto busca consolidarse como un legado para el estado más allá de la celebración mundialista.

“Estos lugares, estas esferas, se quedan permanentemente (…) para poder tener atractivos para niños, para poder tener atractivos para familias que nos visiten durante los fines de semana y para que empresas puedan utilizar esta infraestructura”, señaló.

El mandatario añadió que el objetivo es fortalecer la infraestructura de entretenimiento y posicionar al estado como un destino con oferta de primer nivel.

Además, recordó que actualmente se trabaja en un proyecto integral de renovación del Auditorio Benito Juárez para transformarlo en un recinto activo durante todo el año y no únicamente durante las Fiestas de Octubre.

Domósfera, experiencia inmersiva visual de gran formato en el Auditorio Benito Juárez

Por su parte, Lorena Martínez Ramírez, directora de la Agencia Estatal del Entretenimiento de Jalisco, destacó que Domósfera representa una nueva etapa para el recinto.

“Esto empezó como un sueño, poder darle nueva vida a este espacio (…) y hoy podemos ver la dimensión de lo que significa tener un lugar como este por primera vez en Jalisco”, expresó.

La inauguración reunió a decenas de asistentes que realizaron recorridos por las instalaciones y conocieron parte de los contenidos que integrarán esta nueva oferta de entretenimiento inmersivo.

Domósfera, experiencia inmersiva visual de gran formato en el Auditorio Benito Juárez

Datos

Lugar: Auditorio Benito Juárez, Zapopan

Duración de cada experiencia: aproximadamente 25 minutos

Martes a viernes: 10:00 a 17:00 horas

Programación: Aprende, Imagina y Diviértete

Sábados y domingos: 10:00 a 12:00 horas

Programación: Wellness, Aprende, Diviértete e Inspírate

Público: actividades infantiles y para toda la familia

Permanencia: atracción permanente

También en Puerto Vallarta

Como parte de la estrategia de experiencias y activaciones vinculadas con Vibra Jalisco y el Mundial 2026, recientemente también fue inaugurada una sede de Domósfera en Puerto Vallarta, con el objetivo de extender este formato inmersivo fuera del Área Metropolitana de Guadalajara y acercar contenidos audiovisuales y actividades de entretenimiento a visitantes y habitantes de la región costa del estado.