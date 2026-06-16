Tonalá cancela el proyecto para construir un nuevo rastro

El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, estuvo arropado por diputados de Morena, PT, Futuro y Hagamos.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, sostuvo que no hay conflicto de interés en el proyecto para autorizar una asociación público privada (APP) en la construcción de un nuevo rastro, ya que sus tres hermanos se retiraron como socios de la empresa Valor en Alimentos Kárnicos SA de CV, hace 12 años.

Pese a ello, el presidente municipal aseguró -en el Congreso del Estado- que se mantiene en la decisión de que se cancele el nuevo rastro, pues señala que los ataques que ha recibido son por motivos políticos, al gobernar un municipio que ha levantado la voz ante el gobierno de Jalisco, porque no ha sido justa la distribución de los apoyos económicos para realizar obras públicas.

El pronunciamiento del alcalde se hizo en el patio del Congreso local, con el respaldo de los diputados de Morena, Futuro, Hagamos y PT.

Chávez Dávalos explicó que las posturas contrarias a la APP para crear el rastro, surgieron en redes sociales y en medios de comunicación, cuando se quejó de que Tonalá ha sido discriminado presupuestalmente por el gobernador Pablo Lemus. Incluso, en una publicación que hizo el alcalde identificó a Herbert Taylor, ex líder del PAN, como el autor de una ‘campaña negra’ en su contra.

“Yo te puedo decir que sí tengo pruebas, que no tengo pruebas, pero esto es parte del juego político muy adelantado. Faltan 11 meses para que sea la elección y esto va seguir, aquí podemos estar cada ocho días teniendo rueda de prensa y va a seguir y nadie lo va a parar, yo quisiera separar el juego político. ¿Por qué retiro yo la madrugada del sábado decido, darle otro rumbo a los 35 millones de pesos?, porque también llega uno en un momento dado que se cansa, estar peleando con personas que ni siquiera uno conoce, sin razón”, expresó.

Sergio Chávez dijo que, tras su decisión de no construir el rastro por medio de una APP, no existe un Plan B para cumplir con la prestación que tiene el gobierno de Tonalá. Por lo que no hay otra vía para que Tonalá tenga un rastro.

“No. Hasta hoy no te se decir, no hay Plan B, aquí es el tema, venimos a platicar lo de la APP, el Plan B es que no hay Plan B”, respondió.

Por parte de los diputados, el coordinador de la bancada de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, coincidió con el alcalde de la cuna alfarera que el tema del rastro y las presuntas anomalías legales, obedecen a un tema de golpeteo político y defendió el trabajo que ha hecho la Comisión de Hacienda, donde se aprobó la APP y solo faltaba el voto de la mayoría de diputados en el pleno.

“Con esto quiero dejar en claro que no es un problema del Congreso, que la Comisión de Hacienda ha hecho correctamente su trabajo, que el dictamen que se había puesto a consideración del pleno tiene algunas cosas que afinar y que corregir de carácter técnico, pero que es correcto el trabajo que se hizo ahí y que todo esto que ha ocurrido, es un asunto de carácter político, ajeno (al Congreso)”, advirtió.

El primer edil de Tonalá acudió este lunes a la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción (FECC), para que se deslinden responsabilidades de cualquier tipo de conflicto de interés en el tema del rastro. Chávez presentó un expediente con 29 pruebas documentales, donde se aclara que los hermanos de Chávez Dávalos hace 12 años no participan en la empresa que buscaba edificar el rastro.