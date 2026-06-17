Caso concluido, el rastro de Tonalá, advirtió presidenta de la Comisión de Hacienda

Imagen de la clausura del Rastro de Tonalá, en 2023.

Una vez que el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, anunció la cancelación del proyecto para construir el rastro Tipo Inspección Federal (TIF), la Comisión de Hacienda del Congreso, da por concluido el tema.

El dictamen para que el Gobierno de Tonalá concretara una Asociación Público Privada (APP) con una empresa para edificar un nuevo rastro, fue avalado por la Comisión de Hacienda. Sin embargo, quedó en pausa, luego de que el tema no se votó en el pleno del Congreso y se regresó para un nuevo estudio a la comisión legislativa, que preside la diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez.

“Primero decir que celebramos que el alcalde haya ido al Congreso declarar o a dar información en torno al rastro. Lamentamos que haya sido hasta este momento, porque quizás pudo haber sido antes, en la Comisión cuando lo aprobamos, no se si acuerdan que pusimos una propuesta al final diciendo que fueran a explicarnos los alcances de ese proyecto, que nos dijeran cuál iba a ser el mecanismo sobre el cual iban a hacer la licitación, que fueran a rendir cuentas a la Comisión de Hacienda”, precisó.

La Comisión de Hacienda señaló que ahora la decisión de qué se hará en Tonalá ante la falta de un rastro municipal, le corresponde al gobierno municipal y ya no a la Legislatura jalisciense.

“Al alcalde definir que no es un proyecto que le interese, vamos a tener que dejar ese dictamen en stand by. No tendríamos que hacer nada, podríamos dejarlo ahí y que rumbo a la siguiente Legislatura o en el cambio de Legislatura se deseche esa iniciativa y ver cuales son las propuestas. Realmente no habría que hacer nada, el dictamen, como lo hicimos de acuerdo a la Ley de Asociaciones Público Privadas está bien hecho. Lo que no, es que la Comisión de Hacienda no es un ente investigador o fiscalizador, es decir, yo no tenía información que salió después que evidencia nepotismo o posibles actos de corrupción ¿no?”, dijo.

Tonalá tiene desde 2023 sin rastro, luego de que la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (Proepa) clausuró las instalaciones.