Ciudadanos hacen 346 recomendaciones de negocios locales de comida en la Guía Imperdible de Jalisco

La Guía Imperdible se presentó por parte de la legisladora Gabriela Cárdenas.

Con el propósito de difundir negocios locales de comida, recomendados por habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, se presentó la Guía Imperdible Jalisco, promovida por la diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, quien dijo que se busca que la derrama económica de los visitantes foráneos al Mundial, también le llegue al comercio local.

Son 346 los lugares de la gastronomía local incluidos en la Guía, que puede consultarse en el sitio https://imperdiblesjalisco.com. El listado se formó a partir de una consulta pública que se hizo a lo largo de tres semanas y la idea es que prosiga más allá del tiempo del Mundial.

Las personas sugirieron taquerías, cenadurías, loncherías, cafés y restaurantes de colonias, la mayoría fuera del circuito turístico de la ciudad.

“Hoy Jalisco tiene una guía turística distinta y lo digo porque no es una guía que no se construyó en un escritorio, no se construyó bajo ningún otro concepto más que el de la participación de la ciudadanía y es por eso que decimos que es una guía 100% de nuestra gente, 100% jalisciense”, resaltó.

La legisladora subrayó que las fondas, las taquerías, las birrierías o menuderías, son pequeños negocios y por ello, es necesario promoverlos y buscar luego su capacitación y digitalización para que atraigan a más clientes.

De cada 100 negocios de comida, 99 son microempresas y generan 380 mil empleos en Jalisco.

“Vamos a trabajar de la mano de la Secretaría de economía, la Secretaría de Turismo, para poder dar continuidad a esta gran Guía de Jalisco. El estado está viviendo algo grande, algo que tal vez no nos imaginábamos vivir, ustedes lo ven, hay un gran ambiente en la calle, hay gran ambiente en los pueblos mágicos. Trajo energía, pero sobre todo esa expectativa de que la prosperidad puede llegar a cada familia, a cada persona, a cada colonia”, afirmó.

Algunos de los negocios que recibieron mayores menciones en las recomendaciones hechas por la gente en la consulta realizada, son El Molletero de Guadalajara, pulquería La Última Lucha, Espacio Floreé, Johana Flores Pastelería Creativa y Mariscos Puerto Navío.