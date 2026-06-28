Ganan José Luis Almaguer y Fanny Oropeza el Medio Maratón de Tlaquepaque

Con la participación de más de 3 mil atletas, se llevó a cabo la edición XVI del Medio Maratón de San Pedro Tlaquepaque, donde los mexicanos José Luis Almaguer López y Fanny Oropeza Vázquez se quedaron con el triunfo absoluto en la prueba de 21 kilómetros.

La competencia inició a las 6:00 de la mañana con salida y meta en la Pila Seca. Además de las categorías élite y libre, participaron atletas en silla de ruedas y personas ciegas o con discapacidad visual. En esta edición también se incorporó una carrera de 5 kilómetros.

En la rama varonil del medio maratón, José Luis Almaguer López, originario de Guanajuato, registró un tiempo de 1:04:39 para quedarse con el primer lugar absoluto. En la categoría de 18 a 39 años, Everardo Moreno Cortés fue el ganador con un tiempo de 1:05:37.

En la rama femenil, Fanny Oropeza Vázquez conquistó la victoria absoluta al detener el cronómetro en 1:14:59. En la categoría de 18 a 39 años, el primer lugar correspondió a Paula Vaquera Cervantes, con un registro de 1:17:39.

Medio Maratón Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

En la prueba de 5 kilómetros, Víctor Zambrano González obtuvo el primer lugar con un tiempo de 15:10, seguido por Jorge Alberto Moreno Cortés (15:43) y José María Martínez Valadez (16:07).

En la rama femenil de los 5K, Mía Carrera González se impuso con un tiempo de 17:49. El segundo lugar fue para Yadira Franco Pérez (18:46) y el tercero para Fernanda Cisneros Rubio (22:03).

Los campeones absolutos del medio maratón, en ambas ramas, recibieron una bolsa de 34 mil pesos, además de que se entregaron premios económicos a los tres primeros lugares de cada categoría.