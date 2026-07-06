Repara Tlaquepaque socavón tras omisión del Siapa

Con una inversión municipal de 4.3 millones de pesos, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque concluyó la rehabilitación integral de la calle Rayón, en la colonia Los Altos, donde un socavón de cuatro metros de profundidad dejó al descubierto el deterioro de la infraestructura hidráulica y sanitaria.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, explicó que el hundimiento registrado hace algunos meses reveló daños generalizados en la red de drenaje, lo que representaba un riesgo para las viviendas de la zona.

“Esta es la calle Rayón, una calle donde hace unos meses apareció un socavón tremendo de cuatro metros de profundidad. Encontramos una red de drenaje totalmente destruida; el problema no estaba únicamente donde se abrió el socavón, sino que toda la vialidad estaba comprometida por una filtración de agua que incluso ponía en riesgo las viviendas”, expresó.

Repara Tlaquepaque socavón (Gobierno Tlaquepaque)

La alcaldesa señaló que el municipio notificó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), al considerar que la reparación correspondía a ese organismo. Sin embargo, afirmó que, ante la falta de respuesta, el Ayuntamiento decidió ejecutar la obra con recursos propios.

“Hicimos el llamado al Siapa, a quien le correspondía atender esta situación, pero no acudió, por lo que ante esa omisión tuvimos que actuar. Lo más importante era proteger a las familias y hoy estamos entregando una calle totalmente nueva, con concreto hidráulico, una red de drenaje y agua potable completamente renovada, nuevas tomas domiciliarias, rampas, balizamiento, señalética y luminarias, para que las vecinas y vecinos no solo disfruten de una mejor vialidad, sino que tengan la tranquilidad de que sus casas y su seguridad ya no están en riesgo”, afirmó.

Los trabajos incluyeron la sustitución de las redes de agua potable y drenaje, nuevas tomas domiciliarias, pavimentación con concreto hidráulico, construcción de banquetas y rampas de accesibilidad, además de señalización, balizamiento y renovación del alumbrado público.

“Son obras que se necesitan, son obras urgentes y son obras que hace el municipio de Tlaquepaque porque todo Tlaquepaque vale”, concluyó la presidenta municipal.