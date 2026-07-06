Vibra Jalisco Zona Fan reúne más de 101 mil asistentes en el Auditorio Benito Juárez

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El espacio Vibra Jalisco Zona Fan, instalado en el Auditorio Benito Juárez, superó las expectativas de asistencia al registrar más de 101 mil personas desde su apertura el 11 de junio, hasta la jornada de este domingo, cuando la Selección de México concluyó su participación en el torneo mundialista.

Durante el último día de actividad, el recinto reunió a 12 mil 400 asistentes, quienes disfrutaron de la transmisión de los encuentros entre Brasil y Noruega, así como México contra Inglaterra, además de una cartelera musical integrada por Norteño La Placa, Banda 7-27 y Sonido Satanás.

Desde su apertura, Vibra Jalisco Zona Fan se consolidó como un espacio gratuito y familiar, que ofrece transmisiones deportivas, presentaciones musicales, experiencias interactivas como la Domósfera, oferta gastronómica, áreas de descanso, sanitarios, estacionamiento y espacios accesibles para personas usuarias de silla de ruedas.

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La asistencia acumulada refleja la respuesta positiva del público, que acudió en familia y con amigos para vivir la experiencia mundialista en un ambiente de convivencia y celebración.

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