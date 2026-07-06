Patio para Vehículos de Plataforma registra 45 mil servicios en su primer mes

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El Patio para Vehículos de Plataforma, puesto en operación por el Gobierno de Jalisco el pasado 5 de junio en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, registró 45 mil 789 servicios en sus primeros 30 días, superando las expectativas previstas para la etapa inicial.

La Secretaría de Transporte (SETRAN) informó que las instalaciones se consolidan como una opción segura y cómoda para las y los usuarios que se desplazan entre la terminal aérea y la ciudad. El día de mayor demanda fue el 25 de junio, previo al encuentro España contra Uruguay, cuando se atendieron 2 mil 323 servicios en una sola jornada, garantizando movilidad ordenada y eficiente para miles de personas.

Para brindar seguridad a las y los viajeros, SETRAN mantiene un operativo permanente de supervisión en las instalaciones y en los vehículos que ingresan al patio.

El espacio opera las 24 horas, los siete días de la semana, y cuenta con sanitarios, bebederos, contactos eléctricos para carga de dispositivos, conexión Wi-Fi, sistema de videovigilancia y personal operativo permanente, lo que lo convierte en un modelo de infraestructura integral para la movilidad aeroportuaria.

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La implementación del patio responde a la necesidad de ordenar el servicio de transporte de plataformas digitales, que anteriormente operaban sin un esquema regulado en la terminal aérea. Con esta medida, se garantiza una mejor experiencia para las y los usuarios, además de reducir la saturación en las vialidades internas del aeropuerto.

Asimismo, SETRAN destacó que el modelo de Guadalajara podría replicarse en otros aeropuertos del país, al demostrar que la coordinación entre autoridades y empresas de movilidad digital permite ofrecer un servicio seguro, eficiente y con estándares de calidad que benefician tanto a la ciudadanía como al turismo.