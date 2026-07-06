Hospitalito Ve por Ti devuelve la vista a más de 700 personas con cirugías gratuitas de catarata

El programa Hospitalito Ve por Ti, del Gobierno de Zapopan, ha realizado 931 cirugías gratuitas de catarata desde 2024, permitiendo que 718 personas recuperen la visión en uno o ambos ojos. Para fortalecer esta estrategia, el municipio ha invertido más de nueve millones de pesos en procedimientos y cerca de 15 millones en equipo especializado, además de garantizar su continuidad durante 2026 y 2027.

El alcalde Juan José Frangie destacó que el impacto del programa va más allá de la inversión económica, ya que devuelve independencia y calidad de vida a personas que difícilmente podrían costear una cirugía, cuyo precio ronda los 30 mil pesos por ojo. Las intervenciones se realizan en el Centro de Oftalmología de Cruz Verde Sur, inaugurado en octubre de 2025, donde se practican alrededor de 30 operaciones por semana con tecnología de alta precisión.

La oftalmóloga Mariana León Barrios explicó que las cataratas afectan principalmente a personas mayores de 60 años, aunque también pueden desarrollarse por diabetes, enfermedades crónicas, traumatismos o el uso de ciertos medicamentos. Una de las beneficiarias, Luz Elena Espinoza Gutiérrez, relató que recuperó la visión tras perderla en uno de sus ojos y agradeció la atención recibida por el personal médico.

Actualmente, el programa cuenta con mil 445 personas inscritas y cubre sin costo la cirugía, el lente intraocular, estudios preoperatorios, insumos médicos y tres consultas de seguimiento. Las personas interesadas deben acreditar su residencia en Zapopan y cumplir con los criterios establecidos para acceder al beneficio.