Entrega Tlajomulco apoyos a productores de maíz y apicultores

El Gobierno de Tlajomulco inició la entrega de apoyos económicos a productores de maíz y apicultores del municipio, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de Jalisco.

El programa contempla un incentivo de 150 pesos por tonelada de maíz blanco aportado por el municipio, que se suma a una cantidad igual otorgada por el Gobierno de Jalisco, para un total de 300 pesos por tonelada. De acuerdo con las autoridades, Tlajomulco es el primer municipio del país en implementar este esquema de apoyo complementario.

Durante el arranque de la entrega, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez destacó que el programa requirió la elaboración de reglas de operación para hacer posible la entrega de los recursos.

“Honrosamente fuimos el primer municipio del país en implementarlo. Eso implicó construir reglas de operación y cumplir con una serie de procesos que no fueron sencillos. Hoy, por fin, iniciamos la ruta de entrega de estos apoyos y quiero decirles que no nos vamos a detener. Vamos a dar todo el corazón por la tierra que tanto amamos y por nuestras agricultoras y agricultores. A darle con mucha fuerza”, expresó.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, reconoció la participación del municipio en el programa y anunció que el Gobierno del Estado entregará a Tlajomulco un dron especializado para fortalecer las labores técnicas dirigidas al sector agropecuario.

En esta primera etapa serán beneficiados 471 productores de maíz blanco con el apoyo conjunto de los gobiernos municipal y estatal. Además, 40 apicultores recibirán recursos económicos asignados de acuerdo con el número de colmenas registradas, para lo cual el municipio destinó una inversión de 250 mil pesos.