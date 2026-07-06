Autoridades y legisladores supervisan obras estratégicas de agua en el AMG

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Con el objetivo de mostrar en sitio los avances de obra que permitirán mejorar la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), autoridades estatales y legisladores locales realizaron un recorrido por dos frentes estratégicos del Plan Integral del Agua.

Las obras visitadas fueron el Sistema de Bombeo de la Presa La Calera hacia la Planta Potabilizadora 5, en Tlajomulco de Zúñiga, y el Colector Villa Fontana, infraestructura clave para el drenaje sanitario de la zona. Durante el recorrido se detallaron los alcances técnicos, sociales y operativos de los proyectos, que buscan atender de fondo los problemas de suministro y calidad del agua.

El Sistema de Bombeo de La Calera representa una inversión de mil 197 millones de pesos e incluye una línea de conducción de 56 pulgadas de diámetro a lo largo de 6.7 kilómetros, además de planta de bombeo, cárcamo, cuarto de máquinas, tren de descarga y subestación eléctrica. Esta obra permitirá conducir agua del Canal Atequiza directamente al acueducto Chapala–Guadalajara y a la Planta Potabilizadora 5, mejorando volumen, presión y calidad del abastecimiento.

. Foto: Cortesia.

Por su parte, el Colector Villa Fontana consiste en la construcción de 560 metros de tubería de concreto reforzado de 42 pulgadas, a una profundidad promedio de 4.7 metros, con nueve cajas de concreto. La obra, con una inversión de 36.28 millones de pesos, registra un avance del 66 % y se prevé concluir en agosto.

En la visita participaron Ernesto Marroquín Álvarez, titular de la SGIA; Ismael Jáuregui Castañeda, director del SIAPA; Luis Barboza Niño, director de la CEA Jalisco; y José María Goya Carmona, director de Construcción de la SIOP, además de legisladoras locales como Adriana Medina, Montserrat Pérez Cisneros, María Bravo, Alejandra Giadans, Ana Fernanda Hernández, Verónica Jiménez y Mónica Magaña.

Las autoridades subrayaron que estas acciones responden a una visión técnica y de largo plazo, no a coyunturas políticas, y que la suma de esfuerzos entre Ejecutivo y Legislativo es fundamental para garantizar seguridad hídrica y bienestar de las familias jaliscienses. El Gobierno del Estado reafirmó su compromiso de mantener abiertos los espacios de información y acompañamiento técnico, convencido de que solo con infraestructura moderna, planeación y diálogo se podrá resolver un desafío histórico para la ciudad.