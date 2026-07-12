Igualdad Animal: Tras protesta, Sodexo se compromete a dialogar sobre el fin a las jaulas

Foto: Raffaele Petralla | Igualdad Animal

La empresa global de servicios de alimentación ha incumplido su compromiso de dejar de suministrar huevos de gallinas enjauladas, un sistema que causa sufrimiento animal.

Sodexo, la multinacional francesa líder en servicios de alimentación, se comprometió a reunirse con Igualdad Animal durante el próximo mes para discutir sus políticas globales de bienestar animal, incluido el cumplimiento de su compromiso de eliminar el uso de jaulas para gallinas en todos los países donde opera. El anuncio se produjo luego de una protesta pacífica realizada frente a la sede de la empresa en París, Francia.

Cerca de 30 activistas provenientes de Francia y otros países europeos participaron en la acción, durante la cual activistas permanecieron encadenadas para exigir que la multinacional francesa presente un plan concreto para cumplir la promesa que hizo de abastecerse exclusivamente de huevos sin jaula a nivel mundial antes de finalizar 2025, plazo que incumplió.

“Pausaremos nuevas acciones de buena fe mientras se llevan a cabo estas conversaciones y esperamos que Sodexo llegue con un plan global serio para poner fin al uso de jaulas para gallinas”, declaró Sharon Núñez, presidenta de Igualdad Animal.

La organización señaló que Sodexo tuvo años para implementar esta transición, pero continúa abasteciéndose de huevos provenientes de sistemas que mantienen a las gallinas confinadas en jaulas, especialmente fuera de Europa.

Aunque las jaulas convencionales para gallinas están prohibidas en la Unión Europea, Sodexo sigue utilizando huevos producidos mediante estos sistemas en otros países. La empresa opera en aproximadamente 43 países y sirve diariamente a más de 100 millones de consumidores, por lo que el incumplimiento de su compromiso afecta a millones de animales, particularmente en India, donde está el mayor rezago en la transición hacia sistemas sin jaulas.

Igualdad Animal informó que suspenderá temporalmente nuevas acciones mientras se desarrolla el proceso de diálogo, pero reiteró que espera que Sodexo presente un calendario público, verificable y con plazos definidos para cumplir su compromiso global y priorice los países donde el avance ha sido menor.

“Los animales importan y estamos aquí para decirle a todas las empresas de todo el mundo que no descansaremos hasta acabar con las jaulas”, dijo Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal México.