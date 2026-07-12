Megabachetón de SICT Jalisco mejora carreteras en Zapotiltic

SICT Jalisco repara caminos federales en Zapotiltic

Como parte del Megabachetón 2026, incluido en el Programa anual de Conservación de Carreteras, autorizado al Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se realizan trabajos para mejorar las condiciones de tránsito en tramos del municipio de Zapotiltic y zonas aledañas, en la región Sur del Estado para lograr mayor seguridad en los traslados de los usuarios.

La dependencia del Gobierno de México aseguró que cuadrillas contratadas por la SICT, concluyeron este fin de semana el bacheo en 15 kilómetros del Ramal a Cercaliza, y nueve más correspondientes al tramo federal del Ramal a Zapotiltic.

“Es importante aclarar que en en caso del Ramal a Zapotiltic, el paso por la zona urbana es de jurisdicción municipal, por lo que dicha autoridad es la encargada de realizar las labores de mantenimiento” resaltó la SICT.

Se informó además que la próxima semana iniciará la intervención con bacheo, en tramos de la carretera 110 Jiquilpan-Colima, que se han visto afectados por la intensificación de las lluvias.

“El objetivo del Gobierno de México es contribuir a mejorar la seguridad para los usuarios de las carreteras federales de esta región cañera del estado, en beneficio de la ciudadanía”, indicó SICT Jalisco.

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