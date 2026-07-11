¡¡¡Párteleeeee su madreeeeee!!!

De morro me emocionaba como pocas cosas sentarme frente a la televisión a ver películas de luchadores.

Las de Huracán Ramírez con David Silva, La Tonina Jackson y su hijo Pancho Pantera eran una verdadera joya. Luego estaban las del Santo contra las mujeres vampiro, el Santo contra el Museo de Cera, el Santo contra cuanto monstruo se le atravesara.

La Park Jr, Rey de Reyes en PALCCO

Pero la más mejor —porque sí, así se dice cuando uno habla con el corazón— era Santo y Blue Demon contra las Momias de Guanajuato. El momento en que aparecía Mil Máscaras repartiendo lanzallamas para acabar con las momias era cine de altísima calidad... o al menos eso pensaba mi yo de ocho años. Y la verdad, todavía lo pienso.

Las vi todas.

También tuve mis monos de luchadores y aquel ring de plástico que vendían en el tianguis de los sábados. Ahí se armaban unas batallas memorables entre el Santo, Blue Demon y cualquier muñeco que encontrara por la casa.

Como buen mexican curious, tarde o temprano tenía que conocer la lucha libre en vivo.

Y fui.

Domingo, claro. El día más familiar del calendario... aunque también el único momento donde toda la familia mentaba madres al mismo tiempo y nadie se espantaba.

Ahí estaban los niños, las niñas, los abuelitos, papá, mamá, los tíos...

—¡¡Quiero ver sangre!!

—¡¡Pártele su madre!!

—¡¡Que chiflen a su madre los rudos!!

—¡¡Pinches técnicos...!!

Y un larguísimo etcétera.

Era el único lugar donde un niño aprendía un nuevo vocabulario y, curiosamente, nadie lo regañaba.

Debería estar prohibido ser mexicano y no haber ido, por lo menos una vez en la vida, a una función de lucha libre.

Dr Wagner Jr, Rey de Reyes en PALCCO Ciudad de México, 24 de Mayo de 2015. Dr Wagner durante el Mudial de Lucha Libre, celebrado en el Palacio de los Deportes. Foto: Imago7/Hugo Avila (Etzel Espinosa)

Años después descubrí los martes en la Arena Coliseo.

Los famosos Martes de Glamour.

¡Pero qué desmadre tan maravilloso!

La diversión está garantizada. No importa si sabes quién es el campeón o si nunca has visto una llave en tu vida; sales riéndote, gritando y escogiendo a tu luchador favorito.

Es más, cuando vienen familiares o amigos de visita a Guadalajara, ya tengo la ruta turística perfecta: torta ahogada, tequila... y lucha libre.

Porque eso sí es una experiencia mexicana de verdad.

Y hablando de experiencias...

¡Amoooooos o qué!

Porque el espectáculo Rey de Reyes llega a Guadalajara con una cartelera que parece sacada de aquellas películas que veía de chamaco.

Alberto "El Patrón" del Río, Rey de Reyes en PALCCO

Estarán Alberto “El Patrón” del Río, Dr. Wagner Jr, LA Park, Chessman, Hijo de LA Park, Hijo de Máscara Sagrada, Dr. Karonta Jr, LA Park Jr, Sexy Star, Sakura Lady, Fishman Jr, Hijo de Dos Caras y Huracán Ramírez Jr, entre otras figuras que prometen convertir el ring en una auténtica guerra.

Así que ya saben...

Si alguna vez gritaron “¡¡Pártele su madre!!” frente a la televisión, esta es la oportunidad de hacerlo en vivo.

Y si nunca lo han hecho...

No saben de lo que se están perdiendo.

Rey de Reyes en PALCCO

Datos

Rey de Reyes

Sábado 1 de agosto / 8:00 de la noche / PALCCO, Guadalajara

Una función de talla internacional donde solo uno será coronado como el auténtico Rey de Reyes.

¿Vamos o qué?