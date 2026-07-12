Vivir de la música, un reto: sólo 21% de los artistas lo logra en México

Hacer canciones, subirlas a plataformas y tocar frente al público es sólo una parte del trabajo. Para la mayoría de los músicos independientes en México, desarrollar una carrera implica asumir diferentes tareas y, además, buscar otras fuentes de ingreso para sostener su proyecto.

De acuerdo con el Reporte Música México 2025, únicamente 21 por ciento de los músicos vive exclusivamente de la música, mientras que el 79 por ciento necesita complementar sus ingresos con otras actividades.

El estudio muestra también que los artistas independientes suelen desempeñar, en promedio, 2.7 roles diferentes dentro de sus propios proyectos. El 74 por ciento también compone; otro 74 por ciento se desempeña como intérprete; 66 por ciento escribe sus propias canciones y 52 por ciento participa además como productor.

Para quienes sí consiguen vivir de esta actividad, los escenarios siguen siendo fundamentales: 63 por ciento de sus ingresos proviene de las presentaciones en vivo. El panorama confirma que el talento es apenas una parte de la ecuación, pues construir una carrera también requiere conocimientos sobre la industria, circulación, monetización, promoción y generación de redes profesionales.

Conexión México, organizado por la Feria Internacional de Música de Guadalajara (FIM GDL) y Spotify

FIM GDL busca conectar y fortalecer la escena independiente

Frente a esta realidad, la Feria Internacional de Música de Guadalajara (FIM GDL) y Spotify organizan la gira 2026 de Conexión México, una iniciativa que busca fortalecer los proyectos musicales independientes mediante encuentros gratuitos en distintas ciudades del país.

La gira reunirá a artistas, managers, productores, promotores, sellos, agentes culturales y otros profesionales de la industria para compartir experiencias, herramientas y oportunidades que permitan impulsar carreras musicales con mayores posibilidades de crecimiento.

Morelia, Guadalajara, Querétaro y Mexicali serán sedes de actividades como conversatorios con especialistas, espacios de networking y colaboración, además de sesiones enfocadas en las nuevas tendencias para el desarrollo de carrera, la circulación de proyectos y la monetización.

La propuesta busca atender una realidad cada vez más evidente en la música independiente: además de crear, los artistas necesitan conocer cómo funciona la industria, construir alianzas y encontrar nuevas rutas para convertir sus proyectos en carreras sostenibles.

PARA SABER

Ciudades, fechas y sedes en el siguiente enlace:

https://fimgdl.udg.mx/conexionmexico/