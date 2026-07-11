Una ventana a la cosmovisión wixárika con “Niérika” en el MUSA

Un portal decorado con peyotes marca la entrada a "Niérika: visiones de la creación", exposición inmersiva que transforma una de las salas del Museo de las Artes (MUSA) en un recorrido por la cosmovisión del pueblo wixárika.

Exposición "Niérika: visiones de la creación” en el MUSA (Fer_DuMort)

La muestra reúne 21 piezas de los artistas José y Fidencio Benítez, elaboradas manualmente con estambre y cera. Venados, serpientes, aves, peyotes y paisajes se despliegan entre intensos colores para acercar al visitante a una visión del universo en la que naturaleza, espiritualidad y creación permanecen profundamente vinculadas.

Exposición "Niérika: visiones de la creación” en el MUSA (Fer_DuMort)

La exposición también es un diálogo entre generaciones. Fidencio Benítez comenzó a aprender esta técnica de su padre, el fallecido artista José Benítez, cuando tenía apenas 12 años. Ahora, continuar con su obra representa también una forma de mantener viva esa conversación.

“Él es el que nos está guiando, me guía y me da mensajes para que yo pueda seguirlos plasmando. Me siento alegre de que se vaya reconociendo nuestro arte wixárika”, expresó Fidencio.

Exposición "Niérika: visiones de la creación” en el MUSA (CESAR ULISES)

Un homenaje que mantiene vivo el legado

Además de acercar al público al universo simbólico wixárika, "Niérika: visiones de la creación" rinde homenaje a la trayectoria de José Benítez, cuya obra forma parte del patrimonio cultural de Jalisco y puede apreciarse de manera permanente en la estación Juárez de la Línea 1 del Tren Ligero.

Moisés Vizcarra Schiaffino, director del MUSA, destacó que la exposición permite reconocer la trascendencia de José Benítez dentro de la historia del arte en Jalisco y, al mismo tiempo, mostrar la continuidad de su legado a través del trabajo de Fidencio.

Exposición "Niérika: visiones de la creación” en el MUSA (Fer_DuMort)

El titular de la Coordinación de Extensión y Acción Social (CEAS), Uriel Nuño Gutiérrez, invitó al público a recorrer esta especie de peregrinación visual, en la que la cosmovisión wixárika se encuentra también con una historia de unión familiar y transmisión del conocimiento entre generaciones.

La exposición es resultado del trabajo conjunto del MUSA, la CEAS, la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI), el Centro Universitario del Norte (CUNorte) y el Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco).

Exposición "Niérika: visiones de la creación” en el MUSA (Fer_DuMort)

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