Es necesaria una mesa de trabajo con la Secretaría de Transporte para hacer diagnóstico de rutas

Pese a la inasistencia de cuatro legisladores, la Comisión Especial de Transporte del Congreso, se reunió con el Observatorio.

El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte insistió a los diputados de la Comisión Especial de Seguimiento al Transporte del Congreso, que se necesita realizar una mesa técnica con directivos de la Secretaría de Transporte (Setran), para diseñar la evaluación que se hará a las rutas del transporte público.

La representante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, Katia Hernández, así se lo hizo saber a los diputados integrantes de la Comisión Especial.

La legisladora del PAN, Claudia Murguía Torres, quien preside la Comisión Especial, apoyó la proposición y dijo que se hará la petición para que se realice esa mesa de trabajo en una fecha próxima.

“Uno de los acuerdos que se tomó fue una solicitud del Observatorio para que se hiciera una Mesa Técnica o una Mesa de Trabajo. Ellos hicieron llegar la solicitud formal a la Setran y la Setran contestó que podría hacerse, pero de manera privada. El Observatorio lo que da en conocimiento es que no quiere una sesión privada, quiere una sesión pública a través de esta Comisión para que la Mesa Técnica sea aquí (en el Congreso). Eso es lo que le vamos a mandar a la Setran. No es que se hayan negado a la Mesa Técnica, es que apenas les vamos a turnar el oficio”, explicó Murguía.

La Comisión Especial de Seguimiento al Transporte del Congreso no pudo sesionar formalmente, ya que acudieron solo cuatro de los ocho legisladores que la integran.

Aún así la reunión se efectuó y se acordó avanzar para lograr la mesa de trabajo con el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Amilcar López Zepeda y la directora de Transporte, Mariana Bulos Rodríguez.

“Lo que sí les aseguro es que sí vamos a emitir un dictamen sí o sí vamos a emitir un dictamen en la fecha prevista. Eso sí”, dijo Claudia Murguía.

La legisladora de Futuro, Tonantzin Cárdenas, lamentó que los diputados de MC no asistan a la reunión de la Comisión, pues eso demuestra falta de interés en un tema vital como lo es el transporte público.

Los integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte entregaron a los diputados una iniciativa de ley para modificar la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, en donde se propone fortalecer al Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, para que opere como un mecanismo de coordinación, planeación, evaluación, seguimiento y generación de información y participación social.

El plazo para que la Comisión Especial emita un dictamen sobre el incremento a la tarifa del transporte público, se vence hasta finales de este año.