Refuerza Tlajomulco programa de bacheo con nuevas cuadrillas y trabajos nocturnos

El Ayuntamiento de Tlajomulco reforzó el programa permanente “Bacheando Ando” con la incorporación de más personal, maquinaria y brigadas nocturnas para atender el deterioro de las vialidades provocado por las lluvias.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, informó que el programa contará con una inversión de 24 millones de pesos y que se sumarán cinco nuevas cuadrillas de Obras Públicas a las cuatro que ya operaban desde Servicios Públicos. Además, dos brigadas trabajarán durante la noche para intervenir avenidas con alta carga vehicular.

“Hoy arrancamos la campaña Bacheando Ando. Y esta campaña se trata de una inversión de 24 millones de pesos para irnos a todas las calles prioritarias que ahorita están afectadas aquí en la Zona Valle, en la zona Centro, Valle Sur y Valle Norte, para darle con toda la fuerza”, expresa.

Tenemos cuatro cuadrillas ya de Servicios Públicos; se suman cinco cuadrillas más para el turno normal y dos cuadrillas que estarán trabajando de manera ardua y ampliada por la noche. Mientras la gente descansa, vamos a estar jalando, jalando duro para mandar un mensaje de que vamos a dar, hasta el límite de nuestros alcances, todos los esfuerzos, todos los recursos y todo el corazón por nuestra gente y por nuestra tierra”, señala.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que el reforzamiento del programa busca atender los daños ocasionados por el temporal, aunque adelantó que en agosto y septiembre comenzará una segunda etapa enfocada en la rehabilitación integral de calles.

“Esto es para atender la necesidad inmediata, pero, posterior a que baje un poquito el temporal, por ahí de agosto y septiembre, vamos a empezar una campaña masiva de recuperación de calles. Vamos a hacer casi 360 mil metros cuadrados con asfalto, vamos a recuperar vialidades, vamos a recuperar la parte de alumbrado. Hay colonias que tienen mucha demanda, mucha necesidad; un ejemplo son las etapas de Chulavista”, dijo.

“Ya barrimos con todo Santa Fe. Le vamos a entrar ahora a Chulavista; traemos las etapas faltantes de Santa Fe, traemos las luces, toda la parte de Valle de Tejeda, traemos también Lomas del Sur; todo Real del Valle también es una demanda importante, la parte de Eucaliptos y todas las zonas, sobre todo Valle Norte”, explicó.

El funcionario indicó que el operativo incorpora alrededor de 15 equipos especializados, entre vibrocompactadores, rodillos, camiones y petrolizadoras, para ampliar la capacidad de atención a los reportes ciudadanos.

De acuerdo con el Ayuntamiento, el programa operará con nueve cuadrillas durante el día y brigadas nocturnas en vialidades de mayor circulación.

La administración municipal informó que la siguiente etapa de rehabilitación de calles tendrá una inversión cercana a los 200 millones de pesos y que, junto con obras ya ejecutadas en distintas zonas del municipio, la inversión acumulada para la recuperación de vialidades rondará los 300 millones de pesos.