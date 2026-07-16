Diputados aprueban reformas al Código Urbano, en materia de impuestos a la vivienda

Mariana Casillas, presidenta de la Comisión de Planeación y Ordenamiento Territorial.

La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso, aprobó el dictamen que reforma la Ley de Hacienda del Estado, la Ley del Catastro Municipal y el Código Urbano de Jalisco, con el propósito de establecer medidas fiscales que contribuyan a garantizar el acceso a la vivienda y desalentar la especulación inmobiliaria.

Esta adecuación tiene como objetivo crear un esquema de impuestos progresivos para quienes concentran un mayor número de inmuebles destinados a inversión o hospedaje temporal, así como destinar parte de la recaudación a programas de vivienda pública, protección ambiental y mejoramiento de los servicios públicos municipales.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, quien preside la Comisión, explicó que también se aprobó la Ley para que se actualicen los previos de las viviendas.

“También se aprobó el tema de la actualización de los Catastros Municipales, porque creemos que también es importante para calcular el precio estimado que van a pagar las diferentes viviendas de distintas plusvalias de la ciudad, para que puedan pagar más quienes tengan casas de mayor lujo y tambièn tenemos una iniciativa que tiene que ver con la transferencia de impuestos patrimoniales, este es un impuesto que se cobra en las notarías al hacer el trámite de la compra-venta y que usualmente está muy reducido y que podría aplicarse a viviendas de lujo”, dijo.

Con estas modificaciones, se busca atender el incremento en los costos de la vivienda y de las rentas en Jalisco, así como combatir fenómenos como la gentrificación, la turistificación y la concentración de inmuebles con fines especulativos, mediante un sistema tributario más progresivo y orientado a la justicia fiscal.

El dictamen aprobado será turnado al Pleno para su discusión y, en su caso, votación. De avalarse, el decreto entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

Las autoridades estatales y municipales deberán realizar, en los plazos establecidos, las adecuaciones normativas, administrativas y presupuestales necesarias para garantizar la correcta aplicación de las reformas y su incorporación en la siguiente Ley de Ingresos.

Participaron en esta reunión las legisladoras y diputados Valeria Ávila Gutiérrez, Candelaria Ochoa Ávalos, Omar Cervantes Rivera y Martín Franco Cuevas.