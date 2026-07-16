SSJ llama a reforzar medidas de higiene ante aumento de enfermedades gastrointestinales

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) exhortó a la población a reforzar las medidas de higiene en el manejo y consumo de alimentos, luego de detectar un incremento en los casos de enfermedades gastrointestinales en seis municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, padecimientos que suelen aumentar durante la temporada de calor.

Prevenir enfermedades gastrointestinales (Cortesía)

De acuerdo con la dependencia estatal, las altas temperaturas favorecen la rápida descomposición de los alimentos y la proliferación de bacterias, virus y parásitos, lo que incrementa el riesgo de infecciones estomacales y diarreas. No obstante, destacó que la adopción de hábitos de higiene puede reducir significativamente la posibilidad de contagio.

A través de la vigilancia epidemiológica, la SSJ identificó un aumento en los casos registrados en Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto. Este último municipio presentó el mayor incremento, con un crecimiento del 69 por ciento respecto a periodos anteriores, mientras que Zapopan reportó el menor aumento, con un 10 por ciento.

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, especialmente al consumir alimentos preparados fuera de casa.

“La SSJ reitera el llamado a la población a seguir las medidas preventivas para reducir el riesgo de enfermedades diarreicas, entre las cuales destaca la práctica de hábitos de higiene para el manejo de alimentos y extremar los cuidados si las comidas se realizan fuera del hogar. Elegir establecimientos en donde sea visible que se cuidan estas medidas de higiene”, señaló.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la dependencia se encuentran lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño; consumir únicamente agua purificada y evitar beber agua directamente de la llave cuando presente coloración o sedimentos; utilizar agua purificada para el cepillado de dientes en caso de que la calidad del agua sea deficiente; lavar y desinfectar frutas y verduras con productos adecuados, así como cocinar completamente carnes, pollo, pescados y mariscos.

Asimismo, la SSJ recomendó mantener refrigerados los alimentos que no se consuman de inmediato para evitar su descomposición y prevenir la contaminación cruzada, utilizando utensilios y tablas diferentes para alimentos crudos y cocidos, además de lavar correctamente todo el equipo de cocina.

La dependencia también insistió en mantener los espacios de preparación de alimentos libres de moscas e insectos y mantener los botes de basura tapados para reducir riesgos sanitarios.

Pérez Gómez subrayó que estas acciones son especialmente importantes para proteger a los sectores más vulnerables, como niñas, niños y personas adultas mayores, quienes pueden presentar mayores complicaciones derivadas de cuadros diarreicos.

La Secretaría de Salud recomendó acudir de inmediato a una unidad médica en caso de presentar síntomas como dolor abdominal, diarrea, fiebre, náuseas o vómito, además de evitar la automedicación, ya que puede retrasar el diagnóstico y agravar algunas enfermedades. También recordó la importancia de mantener una adecuada hidratación para prevenir complicaciones.

Para recibir orientación médica, la población puede comunicarse a la Línea Salud Jalisco, disponible los siete días de la semana en el teléfono 33 3823 3220, donde también se brinda información sobre la ubicación de los centros de salud.