Aún no entregan 4 cuerpos de los 9 fallecidos en choque en autopista GDL-Tepic

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Debido a la magnitud del accidente que se registró al mediodía del pasado domingo 12 de julio, en la autopista Guadalajara-Tepic, cerca de Plan de Barrancas, las autoridades forenses y ministeriales, todavía siguen en los procesos y trámites de identificación de cuatro de los cuerpos de personas fallecidas en el percance.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que hasta la mañana de este jueves habían sido entregados los restos de cinco de las víctimas fatales.

Sobre la situación del chofer de uno de los vehículos de carga que participaron en el suceso, y que fue detenido como presunto responsable, el titular del Ministerio Público en Jalisco dijo que ya fue vinculado a proceso.

“Respecto al accidente, lamentable accidente en Plan de Barrancas, quiero decirles que el chofer en su momento fue detenido; ya fue imputado, ya fue vinculado y está con prisión preventiva justificada”, señaló González de los Santos.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que el camionero está acusado por los delitos de homicidio imprudencial, lesiones y daño en las cosas.

Los hechos se suscitaron cuando un trailer impactó a otro por alcance; luego se generó otro choque con un tercer carguero y un fuerte incendio; el percance involucró instantes después a cuatro automóviles particulares y una patrulla de la Guardia Nacional.

Aparte de los nueve occisos -entre los que se cuenta a una niña-, hubo alrededor de 20 lesionados, aunque no se ha precisado cuántos fueron de gravedad.

Todas las víctimas fatales eran originarias de Jalisco y entre los heridos se habla de dos de nacionalidad argentina y dos estadounidenses.