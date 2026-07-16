Para aplicar la justicia, proponen crear la Comisión de la Verdad en Jalisco

En la imagen aparecen legisladoras y representantes de colectivos del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad.

Para esclarecer cinco casos graves de violaciones a los derechos humanos sucedidos en Jalisco, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, a petición de diversos colectivos y organizaciones civiles, presentó una iniciativa para crear la Comisión de la Verdad en el estado.

Los cinco casos graves de violación a las garantías individuales ocurridos en Jalisco, que requieren ser investigados y sancionados son:

Las explosiones del colector del 22 de abril de 1992 La Guerra Sucia, ocurrida sobre todo entre los años 1965 y 1990 La contaminación del río Santiago desde 1980 a 2024 La violencia y el despojo que ha sufrido la comunidad nahua de Ayotitlán La crisis de personas desaparecidas en la entidad registradas de 2006 a la fecha.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, dijo que la Comisión de la Verdad escucharía a las víctimas, recuperaría testimonios, analizaría documentos, buscaría la reparación integral y las garantías de no repetición.

“La idea es crear una Comisión de la verdad en Jalisco como organismo público orientado al esclarecimiento de violaciones graves a derechos humanos, la centralidad de las víctimas, la reparación integral, la memoria pública y la garantía de no repetición. Esta institución estará especializada para investigar, documentar y esclarecer violaciones graves a los derechos humanos y colocar en el centro al menos -por ahora- cinco casos emblemáticos”, precisó.

La demanda de crear la Comisión de la Verdad, la impulsan diversos colectivos desde hace varios años, entre ellos la Red Jalisciense de Derechos Humanos, el colectivo Luz de Esperanza, el colectivo Rodolfo Reyes Crespo y el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina.

Adriana Sugey Cadenas Salmerón, integrante del colectivo Tsikini y vocera del Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Verdad, dijo que los casos que se busca investigar implican a miles de víctimas en Jalisco, que exigen justicia.

“Ante esta realidad, la impunidad no puede seguir siendo la respuesta institucional, es bajo esta firme convicción que el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad, y las organizaciones que lo integran, me dirijo a ustedes con motivo de la reciente histórica presentación de este Poder Legislativo de la iniciativa que expide la Ley que crea el organismo público descentralizado denominado Comisión de la Verdad del Estado de Jalisco”, explicó Cadenas Salmerón.

Esta iniciativa para crear la Comisión de la Verdad la respaldan las legisladoras y diputados Candelaria Ochoa, Mariana Casillas, Itzul Barrera, Leonardo Almaguer, Valeria Ávila, Tonatiuh Bravo y Tonantzin Cárdenas.

Las Comisiones de la Verdad se han instalado en países como Argentina, Guatemala, Alemania, Canadá, Sudáfrica y Ruanda.

Sus principales logros han sido romper el silencio, reivindicar a las víctimas, preservar la memoria histórica y emitir recomendaciones para evitar la repetición de esos casos.