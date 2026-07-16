Lemus descarta privatización del SIAPA tras polémica por el agua sucia en el AMG

Ante la controversia generada por los problemas de agua sucia registrados en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que ni el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ni el servicio de abastecimiento de agua serán privatizados o concesionados.

A través de un comunicado, el mandatario estatal afirmó que el Gobierno de Jalisco mantendrá la rectoría sobre el suministro de agua y rechazó las versiones que apuntaban a una posible participación de empresas privadas en la operación del organismo.

“Quiero dejar algo muy claro: ni se va a privatizar, ni se va a concesionar, ni los servicios del agua a privados, ni tampoco el SIAPA”, señaló.

Lemus reiteró que el objetivo de la administración estatal es encontrar mecanismos de financiamiento de largo plazo que permitan mejorar la infraestructura hidráulica sin perder el control público del servicio.

Explicó que la alternativa que se analiza consiste en contratos CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), un modelo que, dijo, también ha sido utilizado por el Gobierno Federal y otras entidades del país.

De acuerdo con el gobernador, este esquema permite que empresas especializadas participen en la construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación de infraestructura, mientras que la propiedad y la responsabilidad del servicio permanecen en manos del Estado.

“Lo que estamos buscando son esquemas de financiamiento a largo plazo (...) Es un esquema que mantiene la titularidad del Estado, la rectoría del Estado en el manejo, en este caso, del suministro de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara”, expresó.

El pronunciamiento ocurre luego de las críticas y la preocupación ciudadana derivadas de los recientes reportes de agua turbia o con coloración anormal en diversas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, situación que reavivó el debate sobre el futuro del SIAPA y la necesidad de modernizar su infraestructura.

Con este posicionamiento, el Gobierno de Jalisco insistió en que los contratos CMRO no representan una privatización del servicio, sino una herramienta para obtener recursos e impulsar obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación, manteniendo la titularidad y la operación estratégica del suministro de agua en manos del Estado.