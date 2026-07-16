Tlaquepaque llevará programa de prevención de recaídas a 63 centros de rehabilitación

El Consejo Municipal contra las Adicciones de Tlaquepaque (COMUCAT), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, puso en marcha el programa “Cuando el cuerpo habla, un impulso a la vida”, dirigido a personas que se encuentran en tratamiento por adicciones en centros de rehabilitación del municipio.

El director general del COMUCAT, Juan Javier Orozco Flores, informó que la estrategia busca fortalecer los procesos de recuperación y brindar herramientas para prevenir recaídas y facilitar la reinserción social de las y los usuarios.

De acuerdo con el funcionario, el programa contempla tres charlas en cada uno de los 63 centros de tratamiento registrados en Tlaquepaque. Cada sesión tendrá una duración aproximada de dos horas y será impartida por un equipo de ocho psicólogos de la dependencia.

“Ya trabajamos con los directores y equipos terapéuticos mediante capacitaciones; ahora queremos trabajar directamente con los usuarios para reforzar su proceso de prevención de recaídas y que, al egresar, puedan reintegrarse de manera adecuada a sus familias y a la sociedad”, señaló.

El programa busca que las personas en recuperación identifiquen factores de riesgo y protección, fortalezcan el autocuidado y desarrollen proyectos educativos, formativos u ocupacionales que favorezcan su reintegración social.

El COMUCAT informó que durante el periodo vacacional las actividades se concentrarán en los centros de rehabilitación y, una vez concluido el receso escolar, las visitas continuarán de manera periódica.

Por su parte, el supervisor general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque, José Guadalupe Ramírez Vargas, explicó que la dependencia brindará acompañamiento al personal del COMUCAT durante las visitas y verificará que los centros cuenten con condiciones adecuadas para las personas internadas.

Añadió que estas acciones también buscan ofrecer mayor certeza a las familias de las personas en tratamiento y reforzar el seguimiento institucional a los procesos de rehabilitación.