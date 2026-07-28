Zapopan renueva la plaza y quiosco de El Batán con inversión de 25 millones de pesos

El Gobierno de Zapopan inauguró la renovada plaza pública y el quiosco de la colonia El Batán, una obra realizada con recursos municipales del programa CusMax que representó una inversión de 25 millones de pesos y beneficiará directamente a cuatro mil 258 habitantes.

La intervención abarcó una superficie de tres mil 606 metros cuadrados con el objetivo de recuperar un espacio público para fomentar la convivencia vecinal, mejorar la accesibilidad y ofrecer un entorno más seguro y funcional para las familias.

Durante la inauguración, el presidente municipal, Juan José Frangie Saade, señaló que la recuperación de espacios públicos contribuye a fortalecer el tejido social y ayuda a disminuir la incidencia delictiva al propiciar que la ciudadanía haga uso de estos lugares.

Por su parte, la coordinadora general de Gestión Integral de la Ciudad, Estefanía Juárez Limón, destacó que este proyecto forma parte de una estrategia para impulsar infraestructura que mejore la calidad de vida de las y los zapopanos. Añadió que, en los últimos años, se han destinado más de 150 millones de pesos en obras para esta comunidad, entre ellas nuevas áreas deportivas, una biblioteca y espacios públicos.

El director de Obras Públicas e Infraestructura, Álvaro Orozco Gutiérrez, explicó que la rehabilitación busca devolver a la plaza su papel como punto de encuentro para la comunidad, ofreciendo espacios adecuados para niñas, niños, personas adultas mayores y visitantes.

Entre las acciones realizadas se encuentran la rehabilitación del quiosco y de dos fuentes, la construcción de jardineras elevadas, una explanada de usos múltiples, área de juegos infantiles, banquetas, cruceros peatonales y la restauración de la cruz atrial.

Además, se instaló nuevo mobiliario urbano, como maxiletras, mesas de ajedrez, bancas y ciclopuertos, así como la reorganización del estacionamiento y del acceso para vehículos de servicio, con el propósito de mejorar la funcionalidad y el orden del espacio público.

Con esta obra, el Gobierno de Zapopan busca fortalecer la convivencia comunitaria y continuar con la recuperación de espacios públicos en distintas zonas del municipio.