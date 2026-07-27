Mayra busca a su hijo Carlos Humberto Corona, quien dejó el celular en su casa

Esta es la ficha de búsqueda de Carlos Humberto, de 14 años de edad.

Mayra Corona, mamá de Carlos Humberto Corona, de 14 años de edad, quien desapareció el 17 de julio pasado, en Santa Ana Tepetitlán, explicó que su hijo no traía teléfono celular cuando se perdió de vista.

El gobernador Pablo Lemus Navarro, se reunió este lunes con colectivos de familias de desaparecidos. Ahí dijo que solicitará el apoyo de autoridades de Zacatecas y Michoacán, para localizar a los ocho jóvenes que están desaparecidos actualmente.

Lemus Navarro dijo que, con base en los registros de llamadas de los teléfonos celulares, existe la hipótesis de que los adolescentes podrían encontrarse en esos estados.

Sin embargo, la señora Mayra Corona refirió que su hijo Humberto no portaba su teléfono celular porque se le había descompuesto y lo había dejado en su casa el día que desapareció. Por ello, señaló que no había forma de dar con paradero por vía del celular.

“Lo que se nos hace un poco extraño de cómo fue que se contactaron con él, como fue que se lo llevaron, o sea, como supieron que él iba a salir, cómo supieron que él iba a ir para donde lo sustrajeron. Esto sucedió en Santa Ana Tepetitlán”, expresó.

Mayra Corona dijo que han ido a buscar a los amigos para saber más y no ha aparecido ninguno. “Se supone que son sus amigos y se supone que se cuidan entre sí. ¿No?. Los amigos hacen eso, te cuidan. Ahora ya no. Ninguno pregunta por él. Ninguno. Nada”, afirmó.

La madre de Carlos Humberto buscaba que la recibieran en la Fiscalía del Estado para que le digan los avances que se tienen de la investigación.

Dijo que el día de su desaparición, su hijo estaba en casa alrededor de las 20.15 horas. En ese momento dijo que iba a salir de la casa. “Yo le dije, no te tardes, porque vamos a cenar. El respondió que no se iba a tardar y dejó su celular porque se le descompuso. Ni cómo localizarlo por el celular, solo dijo ‘ahorita regreso, no me tardo’. Y al rato, llega una muchacha y nos avisa que se había subido a un taxi amarillo. No lo han logrado ubicar, porque de donde sustrajeron a mi hijo, no hay cámaras ni particulares, ni del C5”, relató.

La señora dijo que, tras presentar la denuncia por la desaparición de su hijo, intentaron extorsionarla, le pedían 50 mil pesos por el regreso de su hijo. Sin embargo, se trató de una extorsión.