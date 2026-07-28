Se entrega en comodato un inmueble municipal a la asociación civil Treacher Collins México

El Gobierno de Guadalajara dio un paso importante para fortalecer la atención de personas con enfermedades poco frecuentes al aprobar la entrega en comodato de un inmueble municipal a la asociación civil Treacher Collins México A.C., una decisión que garantizará la continuidad de su labor durante los próximos 15 años.

Aprueba Guadalajara comodato para fortalecer la atención de niñas y niños con síndrome de Treacher Collins

El dictamen, avalado por el Pleno del Ayuntamiento y presentado por la regidora Ana Robles Jiménez, brinda certeza jurídica a la organización para que pueda invertir en la mejora de sus instalaciones y ampliar los servicios que ofrece a niñas, niños y sus familias, quienes llegan a Guadalajara desde distintos municipios de Jalisco, otros estados del país e incluso del extranjero en busca de atención médica especializada.

Durante la sesión, la regidora destacó que la aprobación representa un respaldo concreto para una asociación que atiende a personas con una condición poco frecuente y que requiere atención multidisciplinaria.

“Este es un dictamen lleno de amor, lleno de convicción y lleno de visibilizar a todas aquellas personas que viven con una enfermedad rara o con una discapacidad y que requieren propuestas claras que les den certeza jurídica para su continuidad”, expresó.

Con este acuerdo, la asociación podrá seguir ofreciendo hospedaje temporal, acompañamiento y terapias de recuperación a pacientes que acuden al Hospital Civil de Guadalajara para someterse a cirugías de alta complejidad, las cuales requieren la participación de diversos especialistas.

Robles subrayó que el comodato permitirá que la organización continúe desarrollando su trabajo con estabilidad. “Estamos muy contentas y contentos porque con este dictamen se aseguran 15 años para esta asociación, en donde precisamente van a poder seguir otorgando este servicio”, señaló.

La edil agregó que esta acción forma parte de la política pública “Guadalajara te Cuida”, impulsada por la presidenta municipal Verónica Delgadillo, enfocada en respaldar a los sectores más vulnerables y fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

Con esta aprobación, el municipio no solo garantiza la permanencia de un espacio para la asociación, sino que también abre la puerta para que pueda gestionar recursos, mejorar su infraestructura y ampliar el alcance de los servicios que brinda a familias que enfrentan una enfermedad de baja prevalencia.