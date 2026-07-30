Corporaciones de Jalisco, en alerta tras captura del “R1″, líder de célula del CJNG

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Las corporaciones policiacas de Jalisco se mantenían en alerta la tarde de este jueves 30 de julio, luego de la captura de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, señalado como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

La detención se llevó a cabo, según informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal “después de meses de trabajos de inteligencia e investigación”, en una operación de agentes al mando de dicho funcionario, con el apoyo de fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

Aunque García Harfuch no lo especificó, la captura del presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue concretada en el centro del municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.

Según información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia, “El R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

Dicha organización criminal está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región.

Con esta nueva detención, suman ya 31 personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, cuando siendo presidente municipal de Uruapan, fue atacado en dicha localidad michoacana, durante una festividad celebrada en la víspera del Día de Muertos.