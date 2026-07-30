CRÓNICA: “Javis” Martín del Campo y el pago de sus regalías pendientes

FOTO: Facebook Javier Martin del Campo

La noche del 28 de julio de 2026, como casi todos los martes después del cierre de la edición impresa del periódico, me apersoné en casa de mi amigo Rodrigo Robles, un espacio al que quienes lo frecuentamos le conocemos como el Yiyo´s Bar; sabrá Dios por qué.

Ya aguardaban mi llegada el anfitrión; su pareja, Susy Rubio; Beto “Sting” Martínez y “El Niebla”, un blanco y enorme perro perteneciente a la raza Grande de los Pirineos. Cumplidos los saludos de rigor, Yiyo me cedió el control inalámbrico y elegí en Youtube, la canción “Ayúdame a olvidar”, del grupo “La Revolución de Emiliano Zapata”, que aparece como parte del repertorio de una presentación en vivo en el año 2004 en Televisa Guadalajara.

Beto “Sting” de inmediato -como seguido lo hace cada que ponemos ese video- apuntó con su índice derecho hacia la pantalla de 65 pulgadas empotrada en la sala del Yiyo’s Bar y expresó “El Chórcholo”, refiriéndose al cantante Jorge Gamiz.

En esa ocasión también actuaron Servando Ayala, en los teclados; César Maliandi, como bajista; un baterista a quien la verdad no identifico, y Javier “Javis” Martín del Campo, líder y director de la banda, además de guitarrista y compositor de varios de los hits de la agrupación musical.

Yiyo preguntó sobre la condición de salud de “El Javis” y yo comenté que había oído que andaba malito pero que no tenía certeza plena de esto, aunque también recordé que hacía no mucho se había fracturado a raíz de una caída.

Cortamos la charla y puse en karaoke “Cómo te extraño”, otro éxito del grupo liderado por “El Javis” en su etapa romántica, y después “Lágrimas de cristal”, de los hermanos Carreón, pero ya no seguimos con otra porque “El Niebla” empezó a inquietarse -quién sabe por qué- e iban arribando otros de los asiduos visitantes de los martes.

La mañana siguiente me encontré con la noticia de que “El Javis” había fallecido en la víspera, casi en los momentos en que lo recordábamos en el Yiyo’s Bar. Su lamentable partida hizo a mi memoria emprender una regresión al pasado, hacia 1984, cuando estudiaba en la Preparatoria número 2, y llegué a escuchar “Mi forma de sentir” en Fórmula Melódica, estación de radio que sintonizaba en la casa mi papá, Ubaldo, y mi abuelo José Salomé, en su taller de carpintería de la Calle Degollado en el Centro Histórico de Guadalajara.

Esa pieza musical lanzada en 1979 -que luego grabó Pedrito Fernández en 1994 y la hizo aún más famosa-, me ha gustado desde que era adolescente por sus arreglos y la armonía. En aquellos tiempos de mediados de los años ochenta, me la aprendí en la guitarra y solía tocarla con mis amigos. Recuerdo vagamente, entre nubarrones, a mis vecinos Sergio Magaña Garnica, a quien apodábamos “El Chivo”, y a Antonio Salvador Bernache, mejor conocido en la calle de Gustavo Baz como “El Colchón”, cantándola gesticulando pucheros por sus respectivos amores mal correspondidos.

Mi memoria igual hizo escala en una época en la que desde principios de junio del 2007 y durante cierto tiempo, mi esposa Emma y yo asistíamos a tocadas de “La Revolución de Emiliano Zapata”, en su versión denominada “La Revo”, que sólo interpretaba entonces cóvers de rock y temas propios exclusivos de ese género, en el Escarabajo Scratch, un bar ubicado en el Andador Coronilla, a unos metros de una finca en donde -en ciertos años de la década de 1920 a 1930-, vivió la diva del cine mexicano María Félix, antes de casarse y convertirse en estrella.

De ahí me transporté con mis remembranzas a la noche del 30 de abril de 2008. Recuerdo bien que era un miércoles e iba a haber un megapuente, pues las escuelas, dependencias públicas y un sector de la iniciativa privada, decretaron como días de asueto el jueves 1 de mayo, por ser Día del Trabajo; el viernes 2, por quedar en medio de una fecha festiva y el fin de semana; -sábado 3 y domingo 4 ,obvio- y el lunes 5 de Mayo, por el Aniversario de la Batalla de Puebla.

Emma y yo decidimos invitar a nuestro amigo Paco Casas, guitarrista excepcional, a celebrar su cumpleaños, que según él era en el merito Día del Niño, empero tiempo después nos confesó que realmente su nacimiento acaeció un 27 de abril.

Yo me di cuenta que “La Revo”, de “El Javis”, se presentaría en el “¡Qué Pues!”, un videobar que aún prevalece en Avenida Niños Héroes, muy cerca de Enrique Díaz de León, y les propuse ir ahí con motivo del onomástico de Paco.

Llegamos y el lugar se hallaba atiborrado de efusivos clientes que celebraban el puentazo de cinco días sin trabajo con el que los mexicanos conmemoramos en el 2008 el Día del Trabajo. A final de cuentas pudimos sentarnos en una de las mesas extras que los encargados del bar colocaron en la terraza, casi casi en la calle.

En un detalle curioso, mi esposa fue al tocador y de regreso llegó detrás de ella, Memo Orozco Méndez, un vecino de la infancia, compañero mío de la primaria y de la secundaria, a quien teníamos como veinte años sin ver y que igual festejaba el larguísimo puente.

La velada siguió y la afluencia de parroquianos fue disminuyendo hasta que pudimos ingresar a ver y oír de cerca a “La Revo”, que ya al final de la tocada, interpretó, cosa extraña en ese tiempo, algunas de sus baladas.

Mi amigo Paco se acercó a “Javis” y le pidió que le permitiera echarse un “palomazo” en la guitarra, a lo que éste de inmediato se mostró de acuerdo; sin embargo, el bajista se negó a seguir tocando porque ya quería descansar.

—Yo te acompaño en el bajo —dijo “El Javis”—, y de inmediato Paco se colgó al hombro la Washburn de siete cuerdas que le cedió el líder de “La Revo”, y junto con el baterista se aventaron “Sunshine of your love”, de la banda inglesa Cream, cuyo líder era nomás, Eric Clapton.

Cuando terminó la canción con mi amigo Paco en la voz y la guitarra, seguimos la charla con “Javis”, quien le preguntó a Paco:

—A ver, dices que tocas la de “Mi forma de sentir”, ¿dime en qué tono está grabada?

—En Mi Mayor —contestó mi amigo de botepronto.

—Exacto —asintió “El Javis”.

A mi me pareció muy sencilla y afable la manera en que el músico y compositor se comportó con nosotros, y ahora que acaba de trascender de este plano terrenal, también afloró en mí el recuerdo de otro detalle en esa víspera del megapuente de mayo del 2008, hace ya 16 años y tres meses: cuando Emma, mi esposa, le confirmó que con Paco y otras de nuestras amistades solíamos reunirnos a tocar guitarras e incluíamos algunos de sus éxitos, él, sonriente le dijo —Ah, entonces me tienen que pagar regalías, eh —. Nos reímos todos y nos retiramos una vez que Paco subió a una camioneta el amplificador Boogie que utilizaba “Javis”.

Ahora que ha partido, he reparado en que nunca le pagué las regalías al maestrazo; espero me acepte a cambio un millón de plegarias en agradecimiento a él y a sus composiciones, esas que nos deja como legado.

FOTO: Facebook Javier Martin del Campo

JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL

-Nació en abril de 1951 en San Luis Potosí, pero toda su formación artística y profesional se desarrolló en Guadalajara, en donde murió a los 75 años de edad.

-En 1969 fundó “La Revolución de Emiliano Zapata”, con la que alcanzó reconocimiento en los años setenta, especialmente con el tema “Nasty Sex”.

-Años después, la banda reorientó su propuesta hacia la balada y lanzó temas como “Mi forma de sentir” y “Cómo te extraño”. Posteriormente retornó al rock.

-Javier Martín del Campo incursionó en el cine al lado de la actriz Angélica María en el filme “La verdadera vocación de Magdalena”.

-Varias de sus composiciones trascendieron fronteras y algunas han sido incluidas en películas del nuevo cine mexicano dirigidas por Alfonso Cuarón.

-Otros integrantes de La Revolución de Emiliano Zapata que han fallecido son Jorge Gamiz, “El Chórcholo”, cantante de los temas románticos, quien murió en abril de 2024, y Óscar Rojas, cantante de los temas de rock grabados en la primera etapa del grupo; él partió en diciembre de 2021.