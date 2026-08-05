Consigna Tlaquepaque, ante tribunal, pago de 7.6 mdp al Siapa por negarse a recibirlo

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, acudió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para consignar un pago por 7 millones 662 mil 213 pesos a favor del Siapa, correspondiente al consumo de agua potable y alcantarillado generado durante la actual administración.

La alcaldesa explicó que el recurso fue depositado mediante este mecanismo luego de que, según afirmó, el organismo operador se negara a recibir el pago y tampoco proporcionara una cuenta CLABE para realizar la transferencia bancaria.

“Hemos venido a hacer la consignación del pago del adeudo del municipio al Siapa. Como el organismo no ha querido recibir el pago y la información que nos entregó sigue incompleta, recurrimos al Tribunal de Justicia Administrativa para realizar la consignación y solicitar que nos entreguen los recibos correspondientes a las cuentas que estamos pagando”, señaló.

Pérez Segura recordó que en 2024 el Siapa notificó al Ayuntamiento un presunto adeudo superior a los 200 millones de pesos. Sin embargo, tras solicitar el desglose de las cuentas, el municipio identificó que 95 de las 211 cuentas inicialmente reportadas no correspondían a bienes municipales, por lo que realizó una depuración para determinar el monto que reconoce como propio.

Añadió que durante la revisión también detectaron el cobro de intereses sobre intereses, práctica conocida como anatocismo, la cual consideró ilegal. Asimismo, indicó que se aplicó la figura de la prescripción en los casos previstos por la ley. El pago consignado, dijo, cubre las obligaciones correspondientes al periodo de octubre de 2024 a diciembre de 2026.

Respecto a los adeudos de administraciones anteriores, informó que continúan en una mesa de conciliación, donde el municipio busca que se reconozcan 320 millones de pesos invertidos en obras hidráulicas que, afirmó, correspondían al Siapa, pero que el Ayuntamiento ejecutó para atender emergencias sanitarias.

“Nosotros con este acto administrativo, vinimos a saldar cuentas. Ustedes tienen la constancia, lo acaban de ver, es un cheque certificado con fondos del Ayuntamiento, tenemos la capacidad y liquidez para ello, que se hace entrega, que el Siapa puede recoger en cualquier momento, y con eso nosotros vamos para adelante”.

La alcaldesa señaló que será el Tribunal de Justicia Administrativa el encargado de notificar al Siapa y resolver el procedimiento correspondiente. También aseguró que el municipio continuará realizando obras hidráulicas cuando exista riesgo para la población, aun cuando éstas sean responsabilidad del organismo operador.

Finalmente, el gobierno municipal informó que mantiene el abastecimiento de agua mediante pipas y cisternas en las colonias afectadas por la falta del servicio.