Presumen que trabajo de soldadura provocó explosión con 4 muertos en Tlaquepaque

Explotó una pipa a la que le hacían trabajos de soldadura

Una explosión ocurrida dentro de una pensión de vehículos ubicada en la calle Tamiahua, al cruce con Privada Pitayos, de la Colonia Portillo López, en San Pedro Tlaquepaque, la noche de este lunes, dejó un saldo de cuatro hombres fallecidos.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio atendió la emergencia tras múltiples reportes recibidos a través de los números telefónicos de emergencia, en los que se alertaba sobre una fuerte explosión y una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

“El personal operativo se movilizó de inmediato al sitio. Al arribo de las unidades se confirmó un incendio en el interior de la pensión, localizando un tractocamión con una cisterna tipo pipa severamente dañada por la explosión”, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque (SSPCT).

Los elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos iniciaron rápidamente las maniobras para el control y extinción del incendio, y evitaron que el fuego se propagara hacia otros vehículos dentro del predio.

“Gracias a la oportuna intervención del personal de emergencia fue posible rescatar alrededor de 30 vehículos y contener el siniestro dentro de un área aproximada de 150 por 100 metros”, indicó la corporación municipal.

Explotó una pipa a la que le hacían trabajos de soldadura

Añadió que durante las labores de búsqueda y reconocimiento, fueron localizados cuatro hombres sin signos vitales, de entre 35 y 45 años de edad, quienes presuntamente realizaban trabajos de reparación en la unidad al momento del accidente.

Según información preliminar, la cisterna que explotó aparentemente contenía residuos de brea o chapopote y no combustible.

“Los primeros indicios apuntan a que mientras se realizaban trabajos de soldadura en la parte posterior de la pipa, pudo haberse acumulado gas en su interior, lo que habría provocado inicialmente una implosión y posteriormente una explosión”, señaló la SSPCT.

Dijo que en el sitio fueron localizados diversos indicios relacionados con dichas labores, entre ellos un equipo de soldadura y un soplete; sin embargo, resaltó que será el dictamen pericial correspondiente el que determine de manera oficial las causas del siniestro.

La zona fue asegurada por policías municipales de Tlaquepaque, en tanto se dio aviso al Ministerio Público, quien asumió el mando y conducción de las investigaciones.

Expuso que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevará a cabo los peritajes correspondientes y la identificación oficial de las víctimas.

La Dirección General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque subrayó la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad durante la realización de trabajos de soldadura y mantenimiento en recipientes o unidades que hayan contenido materiales inflamables o derivados del petróleo, a fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas.

Precisó que cualquier emergencia en el municipio puede ser reportada al número de Bomberos de Tlaquepaque 33 3837 2270 o al 911.