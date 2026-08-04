Detienen policías de Guadalajara a 236 personas en una semana; 62 fueron por delitos

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó que del 27 de julio al 2 de agosto fueron detenidas 236 personas como parte de los operativos realizados en distintos puntos de la ciudad. Del total, 174 fueron aseguradas por faltas administrativas y 62 por la probable comisión de delitos.

Policía (Cortesía)

Entre los delitos que más destacaron en el periodo se encuentran seis detenciones por abordar motocicletas con reporte de robo, seis por robo a negocio, dos por extorsión y una por robo a casa habitación.

Como parte de las acciones, la corporación también aseguró 446 gramos de marihuana y 250 gramos de droga sintética, además de recuperar 14 vehículos y 12 motocicletas con reporte de robo. Asimismo, fueron decomisadas siete armas de fuego y 20 cartuchos.

Entre los casos relevantes de la semana, la policía detuvo a dos hombres señalados como presuntos integrantes de una banda dedicada al robo a tiendas de conveniencia, relacionada con al menos 29 atracos cometidos entre el 18 de abril y el 25 de julio. Los sospechosos fueron interceptados en la colonia Colón, donde además les fueron encontradas dos bolsas con presunta marihuana.

Policía (Cortesía)

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En otro hecho, una mujer y un hombre fueron detenidos por su presunta participación en un intento de extorsión contra el personal de una escuela ubicada en la colonia Arrayanes.

También fueron capturados dos jóvenes señalados de asaltar una gasolinera en la colonia Belisario Domínguez, de donde presuntamente sustrajeron alrededor de 770 pesos tras amenazar a los empleados con un cuchillo.

La Comisaría informó además sobre la detención de tres hombres que habrían ingresado a un call center en la colonia Santa Elena Alcalde para sustraer equipo de cómputo, una terminal bancaria y otras herramientas.

Durante la semana también se realizaron detenciones por robo a casa habitación en las colonias Arcos Vallarta y Moderna, así como el aseguramiento de un presunto ladrón de autopartes que transportaba piezas automotrices valuadas en aproximadamente 500 mil pesos, sin acreditar su procedencia legal.

Finalmente, los oficiales capturaron a un hombre señalado de robar un faro delantero, la computadora y la batería de una camioneta Mazda CX-5, con un valor aproximado de 80 mil pesos, en las inmediaciones de la Clínica 14 del IMSS.

De las 236 personas detenidas, 49 fueron puestas a disposición por delitos del fuero común, 13 por delitos del fuero federal y 174 por faltas administrativas.