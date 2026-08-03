Indagan muerte de pareja en vehículo oficial; presumen que él la mató y luego se suicidó

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Los hechos en los que presuntamente un policía estatal mató a su pareja y luego se suicidó están siendo investigados por el Ministerio Público para establecer si hubo o no, intervención de terceras personas.

Aparte, se debe dejar en claro cómo es que el agente traía en su día “franco” -o de descanso-, un automotor de la corporación a la que pertenecía, en cuyo interior el elemento policiaco le quitó la vida a la mujer con la que, según se dice, llevaba una relación sentimental.

El supuesto “suicidio ampliado”, como se les llama a este tipo de casos, fue descubierto la mañana de este lunes, en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Sagrado Corazón, en San José del Quince, municipio de El Salto, en donde fue encontrada una Ram pickup en color negro, sin logotipos, pero con placas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en donde estaba el cadáver de una mujer de 25 años de edad, con alrededor de cuatro impactos de bala.

Afuera del automotor, tirado en el arroyo de la calle, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 30 años, baleado en la cabeza y quien tenía cerca de él una pistola.

Vecinos de la zona dijeron haber escuchado desde las 3:00 de la madrugada varias detonaciones de arma de fuego.

Se especula que hombre y mujer eran pareja y que cuando volvían de una reunión discutieron hasta que él le disparó a ella; acto seguido, el agresor se dio un tiro.

Poco después del hallazgo de los cuerpos, se supo que el fallecido era agente de la Policía Estatal Preventiva, pero trascendió que se desempeñaba como escolta de algún mando de la corporación o inclusive de algún empresario.

El suceso fue conocido por la Fiscalía del Estado, por lo que el Ministerio Público desahoga las pesquisas para aclararlo.