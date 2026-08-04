Zapopan simplifica 13 trámites y elimina 79 requisitos para reducir burocracia

Con el objetivo de agilizar la atención a la ciudadanía y facilitar la apertura de negocios e inversiones, el Gobierno de Zapopan presentó una estrategia de simplificación administrativa que contempla mejoras en 13 trámites municipales y la eliminación permanente de 79 requisitos.

Las acciones abarcan procedimientos de las direcciones de Movilidad y Transporte, Ordenamiento del Territorio, Permisos y Licencias de Construcción, Padrón y Licencias, así como Gestión Integral del Agua y Drenaje.

La coordinadora general de Administración e Innovación Gubernamental, Dialhery Díaz González, explicó que la reducción de requisitos fue posible gracias al análisis realizado por las áreas involucradas y al uso de herramientas tecnológicas.

“Este proceso elimina de forma permanente 79 requisitos apoyados firmemente en el análisis de las áreas participantes, así como en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, lo que se traduce en una menor carga administrativa para el ciudadano. Esto es, de nueva cuenta, una muestra de que Zapopan trabaja a otro nivel”, afirmó.

Por su parte, el director de Simplificación y Digitalización, Juan Gerardo Reyes Urrutia, señaló que esta estrategia responde a una demanda constante de la ciudadanía y busca transformar la experiencia de quienes realizan gestiones ante el municipio.

“Nuestro compromiso es hacia los y las zapopanos. Trabajamos continuamente en mejorar la experiencia del ciudadano, transformando positivamente la manera en que interactúan con el municipio. La experiencia ciudadana debe ser más ágil, práctica y cercana a sus necesidades”, expresó.

El funcionario detalló que se seleccionaron los 13 trámites con mayor número de requisitos y mayor demanda ciudadana, lo que permitirá disminuir tanto la documentación solicitada como los tiempos de resolución.

Entre los principales beneficios de la estrategia destacan la eliminación de procesos innecesarios, la reducción de costos y cargas administrativas para ciudadanos y empresarios, así como la generación de condiciones para fortalecer la competitividad del municipio y facilitar la atracción de inversiones.

Además de la simplificación de requisitos, el Ayuntamiento desarrolló una aplicación de consulta rápida para que la ciudadanía pueda conocer de manera más sencilla la documentación necesaria para cada trámite.

Trámites simplificados

Entre los procedimientos que fueron modificados se encuentran:

Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos: de nueve a cuatro requisitos.

Licencia de Urbanización: de 22 a cuatro requisitos.

Certificado de Alineamiento y Número Oficial: de nueve a cuatro requisitos.

Constancia de Número Oficial: de ocho a cinco requisitos y reducción del tiempo de respuesta de 10 a cinco días hábiles.

Licencia de Edificación: de 13 a siete requisitos.

Prórroga de Licencia: de nueve a tres requisitos.

Demolición: de 12 a cuatro requisitos.

Licencia de Remodelación y/o Ampliación: de 13 a seis requisitos.

Certificado de Habitabilidad: de 10 a cuatro requisitos.

Auditorías de Seguridad Vial y Dictamen de Estudio al Tránsito: reducción de nueve a cinco requisitos y del plazo de respuesta de 30 a 25 días.

Alta de Licencia de Giro Comercial para giros C y D: de 10 a cuatro requisitos y reducción del tiempo de respuesta de 30 a 20 días hábiles.

Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial: de seis a cuatro requisitos.

El presidente municipal, Juan José Frangie Saade, destacó que la reducción de trámites representa una mejora directa para ciudadanos, desarrolladores y empresarios, al disminuir tiempos de espera y facilitar la inversión.

“Estamos simplificando 13 trámites y eliminando 79 requisitos. Pero lo más importante es que estamos reduciendo hasta 25 días los trámites. Eso significa menor burocracia y tiempo perdido, y así más oportunidades para invertir y generar más empleos”, afirmó.

El alcalde añadió que estas acciones forman parte de una estrategia para mejorar la atención gubernamental y ofrecer mayor certeza a quienes realizan trámites ante el municipio, especialmente en sectores como el comercio y la construcción.