Continúan desapareciendo adolescentes... con sospechas de reclutamiento ilegal

Bruno Santiago Arámbula González, menor desaparecido en Jalisco

Bruno Santiago Arámbula González y su amigo Héctor Figueroa, ambos de 15 años de edad, se suman a la lista de menores de edad desaparecidos durante julio de 2026 en Jalisco. Los dos están ilocalizables desde la tarde del lunes 27 del pasado mes, luego de que presuntamente recibieron una oferta de empleo.

Para solicitar a las autoridades que intensifiquen las investigaciones para encontrarlos, familiares y conocidos de los dos muchachos se manifestaron y bloquearon la Avenida Adolf B Horn, a la altura del Fraccionamiento Los Cántaros, en Tlajomulco de Zúñiga.

La madre de Bruno, Cintia Viridiana González, dijo que a los chamacos les ofrecieron una oferta de trabajo y ya no han sabido más de ellos.

Agregó que Bruno “es muy noble, entonces yo siento que por eso le lavaron fácil su cabeza; sí teníamos problemas como todas las familias pero pues sólo quiero que se regrese, que si es por la economía que no se preocupe, que vamos a estar bien, todos nos están apoyando”.

Pidió a las autoridades “que no dejen que se lleven a más niños; es una situación la verdad muy triste, yo no puedo dormir, tengo más niños yo sé que tengo que estar fuerte para mis hijos pero ahorita nada más pienso en él”.

Héctor Figueroa, menor desaparecido en Jalisco

Bruno cursa la preparatoria en un plantel Cecytej, mientras que Héctor por el momento no está estudiando; ambos iban hacia el Fraccionamiento Lomas del Mirador cuando ya no se supo más de ellos.

OTRA MANIFESTACIÓN

En exigencia de que se dé con su paradero, familiares y conocidos de siete jóvenes que en su mayoría también desaparecieron en julio pasado, desplegaron una marcha que partió del Puente Matute Remus y terminó en la Glorieta Minerva, en Guadalajara.

Los manifestantes exigieron la localización de Jeremi Alejandro Villegas Anaya, de 14 años; Dominic Gabriel Méndez Jiménez, de 15; Brian Eduardo Murillo Aguilar, de 18; David Emiliano Salas Bonilla, de 14; Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17, Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años y Facundo Vidal Sánchez Sánchez, de 17.

Manifestación por dos de los menores desaparecidos

En las investigaciones de estos casos, se sabe que algunos de ellos podrían estar en Michoacán y otros en Zacatecas, específicamente en el municipio de Santa María de La Paz, según la última ubicación de sus teléfonos celulares.

CRISIS DEL MES DE JULIO

La ya de por sí grave crisis de desaparecidos en Jalisco, se agudizó durante el mes de julio de 2026, cuando la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado publicó 205 fichas de desapariciones.

La cifra es la de mayor cantidad por lo menos en los últimos cuatro años. 86 de esos desaparecidos fueron encontrados con vida, y a otros 14 les hallaron muertos. Al cierre del mes, 105 continuaban ilocalizables.

Y EN AGOSTO, TAMBIÉN

Durante los primeros días del mes de agosto, se han dado a conocer de manera oficial las desapariciones de por lo menos otros 4 menores de edad y un joven de 18: Cristopher Adán García Gutiérrez, de 17 años, en Balcones del Rosario, Tonalá; Irlanda Monserrat Pacheco Rosales, de 14, en Colinas de la Cruz, municipio de Tlajomulco de Zúñiga; Pedro Garduño Carmona, de 18, en Chulavista, Tlajomulco; Jade María Isabel Ruiz Rojas, de 14, en Arcos de Zapopan, y Sergio Aldair Lopez García, de 16, quien presuntamente desapareció en Paseos de Santiago, municipio de Tonalá.

Aparte de los anteriores casos, un muchacho de 16 años, es buscado luego de que este lunes 3 de agosto fue arrastrado por la corriente de un río en La Barranca de Oblatos.