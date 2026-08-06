Jalisco fortalece su liderazgo en franquicias con Expo Guadalajara como punto de encuentro para inversionistas

Con un crecimiento estimado de 6 por ciento para este año y una industria que genera más de un millón de empleos en el país, Jalisco se consolida como uno de los principales motores del sector franquicias en México.

En este contexto, Expo Franquicias Guadalajara celebrará su vigésima edición los próximos 27 y 28 de agosto en Expo Guadalajara, donde reunirá a empresarios, inversionistas, emprendedores y consultores especializados para impulsar nuevos negocios y fortalecer la expansión de marcas mexicanas.

Durante la presentación del evento, Ignacio García de la Paz, vicepresidente de Comités de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), destacó que el estado se ha convertido en un punto estratégico para este modelo de negocio gracias a su dinamismo empresarial y al desarrollo constante de nuevos conceptos.

Expo Franquicias Guadalajara

Explicó que actualmente Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en presencia de franquicias, sólo por debajo de la Ciudad de México. Los sectores con mayor presencia son alimentos y bebidas, con 29 por ciento; cuidado personal, salud y belleza, con 27 por ciento, además de servicios generales, donde destacan actividades relacionadas con logística, tecnología, mascotas y alimentos saludables.

Por su parte, Lidia Quezada, directora de Expo Franquicias Guadalajara, informó que la edición 2026 reunirá a más de 150 marcas nacionales e internacionales de 16 sectores, entre ellos alimentos, salud, tecnología, servicios financieros, turismo, educación, logística, sustentabilidad y comercio especializado.

La directiva señaló que el objetivo es acercar a nuevos inversionistas a modelos de negocio consolidados, al tiempo que ofrecer herramientas para que empresas que ya operan con éxito puedan crecer mediante el sistema de franquicias.

“Queremos que quienes visiten la Expo encuentren no sólo marcas para invertir, sino también asesoría especializada, capacitación y casos de éxito que les permitan tomar decisiones con mayor certeza”, afirmó.

Además de convertirse en un escaparate comercial, la exposición busca fortalecer el ecosistema empresarial del occidente del país mediante la vinculación entre inversionistas, consultores, especialistas y propietarios de marcas interesados en expandirse bajo un modelo de negocio probado.

Los organizadores señalaron que la intención es impulsar relaciones comerciales de largo plazo y favorecer la creación de nuevas franquicias, así como la profesionalización de empresas que buscan crecer de manera ordenada.

Como parte de la celebración por sus 20 años, Expo Franquicias Guadalajara ofrecerá un programa de conferencias y paneles donde especialistas abordarán temas como expansión inteligente de negocios, inteligencia artificial aplicada a franquicias, financiamiento, aspectos legales, liderazgo femenino, geolocalización comercial y estrategias para convertir un negocio tradicional en franquicia.

También se realizarán encuentros entre inversionistas y propietarios de marcas para compartir experiencias y oportunidades de crecimiento.

Los organizadores destacaron que actualmente existen franquicias para distintos niveles de inversión, desde modelos emergentes con inversiones cercanas a los 100 mil pesos hasta proyectos de mayor escala, por lo que el evento busca romper el mito de que este esquema empresarial sólo está al alcance de grandes capitales.

García de la Paz explicó que una de las principales fortalezas del sistema de franquicias es ofrecer un modelo de negocio previamente probado y estandarizado, lo que reduce significativamente los riesgos para quienes desean emprender. Además del uso de una marca reconocida, los inversionistas reciben capacitación, procesos definidos y acompañamiento para operar el negocio con mayores posibilidades de éxito.

Añadió que el mercado de franquicias también ha evolucionado durante los últimos años. Aunque los negocios de alimentos y bebidas continúan siendo el segmento con mayor presencia, cada vez cobran mayor relevancia giros relacionados con tecnología, logística de última milla, cuidado de mascotas, bienestar personal, alimentos saludables y servicios especializados, impulsados por los cambios en los hábitos de consumo y la transformación digital.

Expo Franquicias Guadalajara

Los organizadores coincidieron en que el dinamismo económico de Jalisco, su ubicación estratégica y la capacidad emprendedora de sus empresas han convertido al estado en uno de los principales polos para el desarrollo de franquicias en México.

Expo Franquicias Guadalajara celebra dos décadas como el principal punto de encuentro del sector en el occidente del país, al promover inversión, alianzas comerciales y oportunidades para que empresas locales expandan sus modelos de negocio hacia otras regiones del país e incluso al extranjero.

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