Policía Tapatía capacita a personal del CETI Colomos para fortalecer la prevención escolar

La capacitación brindó herramientas a docentes, directivos y personal administrativo para identificar señales de alerta y actuar de manera oportuna ante situaciones de riesgo dentro del plantel — La Unidad de Prevención Escolar (UPRES) de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara impartió el taller “Niveles de Intervención en el Plantel Escolar” a personal docente, administrativo y directivo del Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) Plantel Los Colomos, ubicado en la colonia Providencia.

La capacitación tuvo como propósito brindar herramientas al personal educativo para identificar señales de alerta en la convivencia diaria y en el desarrollo integral de las y los estudiantes, con el fin de fortalecer entornos seguros dentro del plantel.

Durante la sesión, los oficiales presentaron un modelo de intervención dividido en tres niveles estratégicos. El primero contempla la actuación directa del docente dentro del aula; el segundo promueve la coordinación entre padres de familia y directivos escolares para atender situaciones de riesgo; y el tercero establece que, ante la presunta comisión de un delito, se debe solicitar el apoyo de las autoridades a través del 911 o del número de la Comisaría, 33 1201 6070.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Guadalajara y la Policía Tapatía señalaron que buscan reforzar la cultura de la prevención y mantener una coordinación permanente con los distintos planteles educativos del municipio para contribuir a la seguridad de la comunidad estudiantil.