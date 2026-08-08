Movimiento Ciudadano Guadalajara reúne a más de 3 mil personas y refrenda unidad

“Estamos listos”: Vero Delgadillo

Movimiento Ciudadano Guadalajara reunió a más de 3 mil personas en un encuentro con su estructura territorial, donde sus integrantes reconocieron el trabajo realizado en las calles y destacaron la importancia de mantener la unidad y organización del partido en la ciudad.

El encuentro se realizó en el Lienzo Zermeño y contó con la participación de dirigentes y representantes de Movimiento Ciudadano, quienes hablaron sobre el trabajo que realizan diariamente en las colonias para mantener contacto con la ciudadanía y conocer sus principales necesidades.

Durante el evento, Vero Delgadillo reconoció a las mujeres y hombres que forman parte de la estructura territorial y que, desde diferentes colonias y zonas de Guadalajara, participan en las actividades del partido.

Delgadillo señaló que el trabajo que realizan estas personas permite tener un contacto directo con los habitantes y conocer de primera mano las necesidades que existen en cada comunidad.

“Ustedes son los de cada región, los de cada colonia, los de cada zona. A ustedes, que todos los días salen a la calle, tocan puertas, tienen un oído para escuchar, un corazón para sentir y unas manos para actuar en favor de la gente”, expresó.

La dirigente también destacó que el trabajo territorial es uno de los principales elementos para fortalecer el proyecto político de Movimiento Ciudadano, debido a que se realiza de manera constante mediante el diálogo con los habitantes. Explicó que recorrer las calles y mantener presencia en las colonias permite conocer las problemáticas de las comunidades y mantener una relación cercana con la ciudadanía.

Durante el encuentro, Mirza Flores, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, destacó la importancia de que el trabajo político y de gobierno se mantenga cercano a las necesidades de Guadalajara. Flores señaló que la ciudad cambia constantemente y que todos los días surgen nuevas necesidades que deben ser atendidas.

“Tenemos una ciudad viva, todos los días tiene necesidades y todos los días estamos trabajando por ella”, afirmó.

La coordinadora estatal también reconoció el liderazgo de Vero Delgadillo y destacó su capacidad de trabajo y visión dentro del proyecto político.

Por su parte, Juan José Ramos, coordinador municipal de Movimiento Ciudadano Guadalajara, resaltó que las actividades realizadas directamente en las colonias han sido importantes para fortalecer la presencia del partido y mantener comunicación con los ciudadanos.

Ramos explicó que este trabajo incluye recorridos por las calles, visitas a las colonias y conversaciones con las personas para conocer sus opiniones y necesidades. Señaló que, aunque estas actividades no siempre son visibles para toda la población, forman parte de una labor cotidiana que permite mantener una estructura organizada y cercana a los habitantes de Guadalajara.

El encuentro también sirvió para reconocer el trabajo de quienes participan en las actividades territoriales y para reforzar la organización interna de Movimiento Ciudadano en la ciudad. Durante la reunión, los integrantes de la estructura territorial destacaron la importancia de continuar con el contacto directo con la población y mantener presencia en las diferentes colonias de Guadalajara.

Al finalizar el encuentro, realizado en el Lienzo Zermeño, Movimiento Ciudadano Guadalajara refrendó su mensaje de unidad y organización. La agrupación señaló que continuará con los recorridos por las calles, el diálogo con los ciudadanos y el trabajo territorial para conocer las necesidades de las comunidades.

Con este encuentro, los integrantes de Movimiento Ciudadano Guadalajara buscaron fortalecer la coordinación de su estructura y reconocer a las personas que diariamente participan en las actividades del partido en diferentes zonas de la ciudad.