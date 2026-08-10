Ciudadanía podrá consultar sitios inundables y recibir alertas de lluvia desde una misma aplicación

. .

Para fortalecer la prevención y la gestión integral de riesgos durante el temporal, el Mapa Único de Inundaciones (MUI) 2026 ya está disponible en la aplicación Jalisco Alerta, resultado de la colaboración entre el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

La integración del MUI a la aplicación permite que las personas tengan acceso a información sobre la probabilidad de lluvia y posibles afectaciones en la zona donde se encuentran, además de consultar los sitios inundables identificados por el Imeplan y los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y utilizar esta información para planear sus desplazamientos.

El MUI es una herramienta útil para automovilistas, peatones, ciclistas, repartidores y conductores de plataformas, ya que puede consultarse directamente en Google Maps desde el sitio oficial mui.imeplan.mx.

Dentro de la aplicación Jalisco Alerta, basta ingresar a la sección “Mapas” y seleccionar el MUI para visualizar los sitios inundables en Google Maps, colocar un destino y elegir rutas alternas que eviten las zonas críticas.

Una de las principales novedades del MUI 2026 es que los sitios inundables ya no se representan únicamente como puntos, sino como polígonos que muestran el área probable de una inundación. Actualmente, se identifican 310 sitios inundables en el AMG y 188 zonas críticas, donde las inundaciones pueden presentar condiciones de mayor severidad, como riesgo de arrastre de personas o vehículos.

La colaboración entre el Imeplan, los municipios y la UEPCBJ fortalece la gestión integral de riesgos al combinar información técnica con herramientas de consulta y alertamiento para la ciudadanía.

La incorporación del MUI a Jalisco Alerta representa un paso más para acercar la información técnica a las personas y facilitar que, ante condiciones de lluvia, puedan consultar, prevenir y tomar mejores decisiones sobre sus recorridos.