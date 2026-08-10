Las personas cuidadoras deben tener derecho a la seguridad social, propone el diputado Omar Rivera

. Omar Cervantes quiere que el tema sea discutido a escala nacional.

Las personas cuidadoras –mujeres en su mayoría- deben tener acceso a la seguridad social y ser inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), propuso el diputado de MC, Omar Cervantes Rivera.

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado sostiene casi una cuarta parte de la economía nacional, pero millones de mujeres que lo realizan siguen sin acceso a seguridad social, pensión o semanas cotizadas.

Cervantes Rivera, presentó una iniciativa para incorporar a amas de casa y personas cuidadoras al régimen obligatorio del IMSS.

La propuesta, denominada “El trabajo de ser madre”, plantea una incorporación voluntaria, gradual y progresiva para personas que realizan labores de cuidado, crianza, administración del hogar y acompañamiento familiar sin recibir remuneración salarial.

“El día de hoy estamos presentando la iniciativa “Seguro te Cuida” que tiene que ver con brindarles seguridad social a las personas cuidadoras, es decir, que en la Ley del Seguro Social esté garantizado el derecho a los cuidados de manera permanentes, para que estas 31 millones de personas tengan esta posibilidad. Si bien muchas personas tienen Seguro Social, porque su esposo las tiene registradas, hay muchas que no y lo que queremos garantizar es que 100% de estas personas tengan derecho a seguridad social y por supuesto, que tengan derecho a todo lo que tiene ver con la Ley, con el retiro, con una buena pensión y que el estado garantice el cuidado a las personas que nos cuidan”, explicó.

De aprobarse en el pleno del Congreso de Jalisco, la propuesta será enviada al Congreso de la Unión, para su discusión y aprobación.

“Hay personas que cuidan a sus hijos y ese es un trabajo, hay personas que cuidan a sus enfermos y también es un trabajo. Hay personas que cuidan a sus padres por estar en una edad avanzada y eso también es un trabajo, pero esas personas que cuidan a esas personas para garantizar que el resto de la familia pueda realizarse como personas, no tienen garantizado un derecho y lo que tenemos que hacer es garantizarlo y que esté impreso en la Ley del Seguro Social”, subrayó.

De acuerdo con la iniciativa, las personas incorporadas podrían acceder de manera progresiva a servicios médicos, medicina preventiva, prestaciones sociales, seguro de invalidez y vida, así como mecanismos para construir una pensión y acceder al retiro conforme a semanas de cotización.

Se plantea que la incorporación no sea automática ni completamente financiada por el gobierno, sino mediante un esquema mixto en el que podrían participar las propias beneficiarias, sus familias, terceros aportantes y apoyos públicos dirigidos a sectores vulnerables.

Cervantes Rivera señaló que actualmente las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en México. Datos incluidos en la iniciativa refieren que estas labores representan el 23.9% del Producto Interno Bruto nacional (PIB) y que el 75% de las personas cuidadoras son mujeres.