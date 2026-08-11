Reporta Tlaquepaque avance de 50% en obras contra inundaciones en Juan de la Barrera y Ojo de Agua

Las obras de infraestructura urbana en las colonias Juan de la Barrera y Ojo de Agua, en San Pedro Tlaquepaque, registran un avance físico general de 50 por ciento, con una inversión de 160 millones de pesos y una población beneficiaria estimada en cerca de 30 mil personas.

Los trabajos incluyen la renovación de infraestructura sanitaria y pluvial, además de la rehabilitación de vialidades, con la intención de mejorar el desalojo de aguas residuales y pluviales y reducir los problemas de inundaciones que históricamente han afectado a la zona.

Durante una supervisión de los trabajos, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, recorrió el área y conversó con habitantes. Guillermina Reyes, vecina de Juan de la Barrera, señaló que las lluvias recientes no han provocado las inundaciones que, dijo, eran habituales en la colonia.

“No se ha inundado como en otras ocasiones, por la presa subía más de un metro. Han pasado lluvias fuertes y no se ha inundado hasta ahorita bendito Dios. Qué bueno sobre todo que no va haber inundaciones y que no vamos a tener ni tierra ni lodo. Yo tengo más de 40 años viviendo en esta colonia y siempre le hemos batallado, y cada año nos inundábamos”.

Avance obra contra inundaciones en Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

El proyecto contempla la construcción de 50 mil metros cuadrados de pavimento empedrado zampeado y la instalación de 6.2 kilómetros de red sanitaria, que conducirá las aguas residuales hacia un cárcamo de bombeo y posteriormente al colector principal.

Hasta ahora se han instalado 3 mil 500 metros lineales de tubería sanitaria, además de 442 descargas domiciliarias y 55 pozos de visita.

En el sistema de drenaje pluvial se han colocado 2 mil 230 metros lineales de tubería, junto con 55 bocas de tormenta y 40 pozos de visita. Estas obras están destinadas a mejorar la conducción del agua durante el temporal de lluvias.

También se construye un cárcamo de bombeo, donde actualmente se realizan trabajos de obra, preparación para la instalación eléctrica y la construcción de una caseta para su operación.

En materia vial, se han colocado 8 mil 166.90 metros cuadrados de pavimento empedrado zampeado, además de 2 mil 600 metros lineales de guarniciones y 10 mil 595 metros cúbicos de base hidráulica.

La intervención busca renovar de manera conjunta las vialidades y las redes hidráulica, sanitaria y pluvial de ambas colonias.