Roban 2 pistolas y 2 fusiles a elementos de Inteligencia de la SSPC

El robo ocurrió en el estacionamiento de una plaza comercial en Zapopan. FOTO: Google maps

Cuando hacían labores de inteligencia, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron rodeados y amagados por un grupo de hombres armados quienes les quitaron dos pistolas y dos fusiles que los elementos federales tenían a su cargo.

Fuentes policiacas confirmaron de manera extraoficial que el suceso ocurrió cerca de las 18:00 horas de este miércoles, en el estacionamiento de la tienda Chedraui ubicada en un centro comercial de la Avenida Acueducto, en Zapopan.

Los elementos federales -de los que no se precisó el número- pertenecerían precisamente al área de Inteligencia de la SSPC y se hallaban en un automóvil Hyundai tipo Grand i10 cuando llegaron varios sujetos en un coche tipo sedán de color azul y en una camioneta Ford Lobo, quienes iban armados y después de amenazar a los agentes les obligaron a entregarles sus dos armas de fuego cortas y dos armas largas, aparte de sus carteras y teléfonos celulares.

Luego de que los delincuentes se dieron a la fuga, los oficiales de la SSPC pidieron apoyo y aunque se desplegó un operativo de búsqueda por parte de policías municipales y estatales no se concretó ninguna detención.

Se sabe que los agentes agraviados reportarían a su corporación el robo de las armas y que probablemente acudirían a interponer denuncia en el Ministerio Público Federal.