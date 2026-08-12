Vinculan a adolescente por intento de reclutamiento en la Central Camionera

Menor acusado de trata de personas por intento de reclutamiento ilegal

Un adolescente que fue retenido en la Nueva Central Camionera por estar involucrado en un posible intento de reclutamiento ilegal en agravio de una chamaca de 16 años, vecina de Atotonilco El Alto, quedó vinculado a proceso por el delito de trata de personas.

El menor señalado también tiene 17 años; su arresto fue concretado por elementos de la Policía de San Pedro Tlaquepaque comisionados al módulo itinerante que la corporación mantiene en la terminal de autobuses, precisamente para inhibir ese tipo de casos.

Los hechos fueron del conocimiento de la autoridad, el pasado 4 de agosto, cuando personal del módulo de la policía recibió la solicitud de apoyo del trabajador de una empresa de transporte, quien reportó que una chica de 17 años, viajaba desde el municipio de Atotonilco El Alto, hacia la Nueva Central Camionera, tras salir de su domicilio sin conocimiento de su familia.

De inmediato se implementó un operativo preventivo con la participación de policías del Sector Uno y del Agrupamiento Andrómedas, quienes esperaron el arribo del autobús para resguardar a la adolescente.

Al llegar, la menor manifestó que había sido contactada mediante redes sociales para acudir a una supuesta oferta de trabajo en el Área Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, no le informaron el lugar en donde laboraría, las actividades que realizaría ni el salario.

Los policías de Tlaquepaque rastrearon un número telefónico con el que la menor de edad mantenían contacto y así lograron ubicar en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera a un adolescente de 17 años que presuntamente era quien se iba a encargar de llevarla al supuesto lugar de trabajo.

El señalado mantenía comunicación activa con la víctima al momento de ser interceptado por los agentes municipales.

El presunto reclutador fue trasladado al Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos por Adolescentes en Conflicto con la Ley.

Con todos los elementos de prueba, el menor quedó luego a disposición de un juez especializado quien le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de trata de personas y le impuso como medida cautelar, a propuesta del Ministerio Público, cinco meses de internamiento preventivo y tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

LOCALIZAN A BRUNO Y HÉCTOR

Bruno Santiago Arámbula González y su amigo Héctor Figueroa, ambos de 15 años de edad, fueron localizados en el Estado de Guerrero “a través de las labores de investigación que realiza la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas”, según informó la Fiscalía de Jalisco.

Los dos menores tenían reporte por desaparición después de que fueron vistos por última vez en la Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco, el pasado 27 de julio, y días después sus familiares se manifestaron y bloquearon la Avenida Adolf B. Horn, a la altura del Fraccionamiento Los Cántaros, en Tlajomulco de Zúñiga.

Bruno Santiago Arámbula González, menor desaparecido en Jalisco

La madre de Bruno, Cintia Viridiana González, dijo que a los chamacos les ofrecieron una oferta de trabajo y ya no habían sabido más de ellos.

En el caso hubo coordinación de la Fiscalía de Jalisco con la Comisión Nacional de Búsqueda; ambos adolescentes fueron ubicados en buen estado de salud, en la cabecera municipal de Zirándaro, Guerrero, donde fueron asegurados por policías municipales.

Luego de su localización, la Fiscalía del Estado de Jalisco realizaba el procedimiento correspondiente para reintegrarlos al seno familiar.

Héctor Figueroa, menor desaparecido en Jalisco

Los casos de menores a quienes se ofrecen falsas propuestas de empleo se han acumulado durante el mes de julio y el presente agosto.