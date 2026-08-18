Guadalajara rehabilita la Casa de Salud Ferrocarril para fortalecer la atención comunitaria

El Gobierno de Guadalajara entregó la rehabilitación de la Casa de Salud Ferrocarril, conocida como La Ferro, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención médica para las familias de la comunidad Atlas-Olímpica, en el sur de la ciudad.

Casa de salud (Cortesía)

La intervención, realizada a través de Obras Públicas, representó una inversión de 3 millones de pesos y permitió renovar distintos espacios del inmueble, ubicado en la Calle 10, en la colonia Ferrocarril, para hacer más funcional su operación y fortalecer los servicios que ofrece a la población.

Durante la entrega, Crysral Zavala, coordinadora de Construcción de Comunidad, señaló que la rehabilitación forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Guadalajara para fortalecer la infraestructura social y los espacios de cuidado.

“Esta casa de salud estará brindando servicios a toda esta zona del sur de la ciudad y estamos justamente para seguir cuidando de tu salud y cuidar de ti”, afirmó.

Los trabajos contemplaron la rehabilitación interior del inmueble, así como la reparación y reposición de elementos de cancelería y carpintería. También se realizó una reconfiguración de los espacios interiores para mejorar la distribución y funcionalidad de las instalaciones.

Casa de salud (Cortesía)

Como parte del proyecto se adecuaron y ampliaron diversas áreas, incluida la apertura hacia el espacio público y la incorporación de una nueva unidad administrativa, con el propósito de fortalecer la operación de este punto de atención comunitaria.

Uno de los principales cambios fue la incorporación de un área de rehabilitación, con la que se amplían las alternativas de atención disponibles para las y los habitantes de la zona.

El director de Servicios Médicos Municipales, José de Jesús Méndez de Lira, destacó que anteriormente la Casa de Salud ofrecía servicios de odontología y consulta, mientras que ahora cuenta con un espacio adicional para rehabilitación.

“La Casa de Salud La Ferro representa un gran paso en la modernización y ampliación de esta casa de salud. Anteriormente contamos con el servicio de odontología y consulta. El día de hoy se agregó un área de rehabilitación, la cual va a estar a disponibilidad a toda la comunidad”, señaló.

Más de 440 millones de pesos para infraestructura de salud

Zavala recordó que el Gobierno de Guadalajara ha destinado más de 440 millones de pesos a infraestructura y servicios de salud, recursos que han permitido adquirir ambulancias y equipo de imagenología, además de renovar unidades de la Cruz Verde y casas de salud.

Casa de salud (Cortesía)

Entre las intervenciones mencionadas se encuentran las realizadas en las unidades Leonardo Oliva, Mario Rivas y Ruiz Sánchez, esta última próxima a iniciar trabajos de rehabilitación.

Con la renovación de la Casa de Salud Ferrocarril, la administración encabezada por Vero Delgadillo busca acercar infraestructura de calidad a las colonias y fortalecer espacios de atención que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las comunidades.

La intervención también forma parte de la estrategia municipal para recuperar y dignificar espacios públicos, así como impulsar proyectos de carácter social que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las y los tapatíos.