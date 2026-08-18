Suma Tlajomulco cuadrillas para atender baches durante el temporal

El Gobierno de Tlajomulco reforzó el programa permanente “Bacheando ando” con cinco nuevas cuadrillas de Obras Públicas y dos equipos que trabajan durante la noche, con la intención de ampliar la atención a las vialidades dañadas por las lluvias.

Hasta el momento se han utilizado más de 697 toneladas de mezcla asfáltica para intervenir cinco mil 132 metros cuadrados de superficie. Los trabajos se concentran en las zonas Valle Norte, Valle Sur y San Sebastián, además de vialidades como las avenidas Jesús Michel González y 8 de Julio.

El director de Obras Públicas, Celso Álvarez Solórzano, explicó que los trabajos actuales representan una atención temporal mientras concluye el temporal y se pone en marcha un programa de rehabilitación de mayor alcance.

“Empezamos a trabajar en un programa que se llama ‘Bacheando ando’. Incrementamos la capacidad que tenía Servicios Públicos Municipales, agregando cinco cuadrillas más y dos cuadrillas nocturnas, porque queremos trabajar en zonas complicadas vialmente y no interrumpir la operación o el tráfico diario”, explica.

“Estamos implementando dos cuadrillas nocturnas. Es una atención inmediata al tema de los baches, como mitigación y como preámbulo a una inversión que vendrá para la renovación de calles, una vez que pase el temporal. Si bien esta es una mitigación temporal, es una atención primaria que vamos a brindar y un preámbulo para una inversión mayor, de casi 200 millones de pesos, que realizaremos para la recuperación de vialidades, sobre todo de pavimentos asfálticos”, añade.

Suma Tlajomulco brigadas para atender baches (Gobierno Tlajomulco)

En el último mes, el programa ha intervenido 28 vialidades y fraccionamientos, entre ellos Real del Valle, Bosques de Santa Anita, Chulavista, San Sebastián el Grande, Los Fresnos, La Alameda, Los Silos y Los Cántaros.

Los reportes también se han recibido mediante distintos canales. A través de Tlajo App se atendieron nueve solicitudes, mientras que otros 23 señalamientos llegaron por medios de comunicación y 24 mediante redes sociales.

El municipio informó que, una vez concluido el temporal de lluvias, se contempla una inversión cercana a 200 millones de pesos para renovar carpetas asfálticas en Chulavista, Valle de Tejeda, Las Luces, Lomas del Sur, Eucaliptos y Real del Valle, además de las avenidas Jesús Michel González y 8 de Julio.

Entre las vialidades intervenidas recientemente se encuentran avenida San Víctor, avenida Concepción, avenida La Providencia, calle Ixmar, avenida Uva, calle Higuera, avenida Camino Real a Colima, avenida Adolf B. Horn, calle Guerrero y avenida San José, entre otras.

El programa busca mantener la atención a los daños que aparezcan durante las lluvias, mientras el municipio prepara una rehabilitación de mayor alcance para las vialidades que requieren una intervención más profunda.